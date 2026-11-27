Samsung'un yeni telefonu Galaxy A38 Geekbench testinde görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Galaxy A38 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy A38, SM-A386B model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 928 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 687 puana ulaştı. Geekbench'te Android 17 işletim sisteminin yer aldığı telefonda 6 GB RAM'e sahip sürümü bulunuyor. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek bir çekirdeğinin performansı hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. Web tarayıcısında gezinmek, uygulamaları açmak ve arayüzde işlem yapmak gibi günlük aktivitelerde bu performansın etkisi görülüyor. Tek çekirdek testinde alınan 928 puan, Galaxy A38'in günlük kullanımda nasıl bir performans sunabileceğine dair fikir veriyor.

Çoklu çekirdek puanı ise işlemcinin birden fazla çekirdeği aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Video düzenleme, çoklu görev ve bazı oyun işlemleri bu performanstan yararlanıyor. Çoklu çekirdek testinde alınan 2 bin 687 puan, Galaxy A38'in orta segmentte konumlanan bir işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Sonuçlar, cihazın günlük kullanımda yeterli işlemci performansı sunabileceğine işaret ediyor.

Galaxy A38'in Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy A38 İşlemci MediaTek Dimensity 7500 RAM 6 GB Ana kamera 50 MP Sony IMX882 Sensör boyutu 1/1,95 inç Batarya 6.000 mAh İşletim sistemi Android 17 Arayüz One UI 9

Galaxy A38'in İşlemcisi Nasıl?

Geekbench sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 7500 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek bir performans sunuyor.

Galaxy A38 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G ve Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A38'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Galaxy A38 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A38'in 2027 yılının Şubat veya Mart ayında tanıtılamsı bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Samsung Galaxy A37, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Galaxy A38'in orta segment işlemcisi sayesinde Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı fazla zorlamayan oyunları rahatlıkla çalıştırabileceğini düşünüyorum. Yüksek kapasiteli bataryası da telefonun uzun pil ömrü sunmasına yardımcı olacaktır. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.