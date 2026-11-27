Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. HMD, Rise'ı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte gelen telefonda Android 16 Go Edition işletim sistemi mevcut.

HMD Rise'ın Özellikleri Neler?

Özellik HMD Rise Ekran 6,51 inç, LCD İşlemci Unisoc 9863A, sekiz çekirdek İşletim sistemi Android 16 Go Edition RAM 4 GB Depolama 64 GB, microSD ile 128 GB'a kadar Ana kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 5000 mAh Şarj USB Type-C, kutu içi adaptör Kulaklık girişi 3,5 mm Güvenlik güncellemeleri 2 yıl

HMD Rise'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda LCD ekran bulunuyor. Ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı henüz açıklanmadı. Bu arada 2026 yılının Eylül ayında tanıtılan HMD Vibe 2 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

HMD Rise'ın İşlemci Özellikleri Neler?

Telefon gücünü Unisoc 9863A işlemcisinden alıyor. İşlemcide 1.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 28 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada Vibe 2 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

HMD Rise'ın Kamera Özellikleri Neler?

HMD Rise'ın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 2 Pro'da 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

HMD Rise'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonun şarj hızı ise belli değil. Kutuda şarj adaptörü de yer alıyor. Bu arada cihazda SB Type-C bağlantısı ve 3,5 mm kulaklık girişi telefonda yer alıyor.

HMD Rise'ın Fiyatı Ne Kadar?

HMD Rise'ın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 108 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 484 TL'ye denk geliyor.

HMD Rise Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Rise'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Rise'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

HMD Rise, telefonunu daha çok arama yapmak, mesajlaşmak ve günlük temel uygulamaları kullanmak için tercih edenlere hitap ediyor. Bu arada günümüzde artık 64 GB depolama alanının çok yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlıyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanını artırabilmek de giriş seviyesi bir telefon için kullanışlı.