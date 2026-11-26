Apple'ın iPad'lerde macOS çalıştırdığı ileri sürüldü. İddiaya göre şirket, bir süredir masaüstü işletim sistemini tabletlerinde kendi içinde test ediyor. Ancak iPad kullanıcıları için bu değişiklik şimdilik gerçekleşmeyecek. Şu anlık macOS'i iPad'e getirmek gibi bir planı yok. Bunun yerine iPadOS'e odaklanmaya devam edecek.

iPad'de Nasıl macOS Çalıştırılabildi?

Apple'ın iPad'de macOS çalıştırabilmesinin arkasında iki cihazın da Apple Silicon mimarisini kullanması yatıyor. M serisi işlemciler sayesinde Mac ve iPad aynı donanım mimarisini paylaşıyor. Yine de Apple'ın bu avantajdan yararlanıp macOS ile gelen iPad'ler sunmak gibi bir planı bulunmuyor.

Şirket, işletim sistemini test etmiş olsa da bunu kullanıcılara sunmayı planlamıyor. Zaten Apple CEO'su John Ternus da bu ayın başlarında macOS ile iPadOS'in birleştirilmesi fikrine karşı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı. Şirketin iki platformu ayrı tutma konusundaki yaklaşımı şimdilik sabit gibi görünüyor.

Apple, macOS ve iPadOS'i Neden Ayrı Tutuyor?

Net bir açıklama yok ama Apple'ın bu kararında Avrupa Birliği düzenlemeleri de etkili olabilir. İki işletim sistemini birbirinden bağımsız tutmak, Apple açısından yasal süreçlerde avantaj sağlayabilir. Şirket, Mac ve iPad'i farklı kullanım alışkanlıklarına sahip iki farklı ürün olarak konumlandırıyor. İşletim sistemlerini birleştirmek, bu ayrımı olumsuz etkileme potansiyeline sahip.

iPadOS 26 ile iPad'e Hangi Mac Özellikleri Geldi?

iPadOS 26 ile gelen yeni pencere sistemi, iPad'in masaüstü bilgisayarlara biraz daha yaklaşmasını sağladı. Kullanıcılar uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırabiliyor, ekranda istedikleri konuma taşıyabiliyor ve birden fazla pencereyi yönetebiliyor. Final Cut Pro gibi profesyonel Mac uygulamalarının iPad'e gelmesi de Apple'ın aynı yönde ilerlediğini gösteriyor. Şirket, masaüstü işletim sistemini tablete taşımak yerine iş amaçlı yazılımları iPadOS'e kazandırıyor.

iPad Kullanıcıları macOS Beklemeli mi?

Apple'ın yaptığı testler, macOS'in iPad'lere geleceğine dair bir işaret yok. Gurman'ın açıklamasına göre şirketin bu yönde devam eden bir geliştirme çalışması da yok. iPadOS'in pencere yönetimi, profesyonel uygulamalar ve çoklu görev özellikleri açısından gelişmeye devam etmesi beklenebilir ama en azından şimdilik iPad kullanıcılarının macOS'i beklememesinde fayda var.

Editörün Yorumu

M serisi işlemcili bir iPad kullananların macOS istemesi anlaşılır bir sebep. Dosya yönetimi, gelişmiş iş amaçlı yazılımlar ve aynı anda çok sayıda uygulamayla çalışma söz konusu olduğunda macOS kesinlikle daha kullanışlı. Ancak ben iPad kullanıcılarının en azından bir süre daha macOS beklememesi gerektiğini düşünüyorum.