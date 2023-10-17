Almanya Minimum 60 Bin Euro Maaşla 2 Milyon İşçi Arıyor!
Almanya, işçi göçünü artırma planları kapsamında minimum 60 bin lirayı bulan maaşlarla 2 milyon işçi arıyor. İşte detaylar!
Almanya uzunca süredir genç nüfusun az olması sebebiyle daha genç yaşlardaki kalifiyeli insanları ülkesine almayı ve işçi göçünü artırmayı planlıyor.
Son düzenleme ile bu kapsamda yer alan Almanca bilme şartını da kaldıran Almanya, vatandaşlığa geçiş imkânını da kolaylaştırmıştı.
Yeni düzenleme ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş imkânının kolaylaşmasının yanı sıra, 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırıldı. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi de 8 yıldan 5'e düştü.
Düzenlemeler sonrasında ise hükûmet, birçok sektördeki işçi arayışlarına yönelik ilanlar yayınlamaya başladı.
Almanya'da En Çok İşe Alım Yapılan Meslek Grupları
- Aşçı
- İnşaat işçisi
- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
- Kaynakçı
- İnternet teknolojisi
- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
- Gastronomi
- Eğitim
- Sağlık hizmetleri
- Çocuk yetiştiricileri
- IT teknisyenleri
- Metal ve ağır sanayi işçileri
- Gastronomi uzmanları
- Vasıflı işçiler
- İnşaat sektörü işçileri
- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
- Teknik ve mekanik
Bu mesleklerde işçi alımı gerçekleştiren Almanya, en düşük ücret olarak 2.100 euro ödeme yapıyor ve bu meslekler arasında en yüksek maaşın ise 37.000 euro olduğu biliniyor.
Almanya'ya İşçi Olarak Gitmek İçin Gerekli Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Ehliyet fotokopisi
- Adli sicil kaydı
- İkametgâh belgesi
- Diploma
- Sağlık raporu
- Mesleki yeterlilik belgesi
- Nüfus kayıt örneği
- Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
- İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
- Pasaport fotokopisi (3 yıllık)
- 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf
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