Almanya Minimum 60 Bin Euro Maaşla 2 Milyon İşçi Arıyor!

Almanya uzunca süredir genç nüfusun az olması sebebiyle daha genç yaşlardaki kalifiyeli insanları ülkesine almayı ve işçi göçünü artırmayı planlıyor.

Son düzenleme ile bu kapsamda yer alan Almanca bilme şartını da kaldıran Almanya, vatandaşlığa geçiş imkânını da kolaylaştırmıştı.

Yeni düzenleme ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş imkânının kolaylaşmasının yanı sıra, 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırıldı. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi de 8 yıldan 5'e düştü.

Düzenlemeler sonrasında ise hükûmet, birçok sektördeki işçi arayışlarına yönelik ilanlar yayınlamaya başladı.

Almanya'da En Çok İşe Alım Yapılan Meslek Grupları

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Bu mesleklerde işçi alımı gerçekleştiren Almanya, en düşük ücret olarak 2.100 euro ödeme yapıyor ve bu meslekler arasında en yüksek maaşın ise 37.000 euro olduğu biliniyor.

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