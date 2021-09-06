Almanya Yedi Yıl Zorunlu Güncelleme Üzerinde Çalışıyor

Sürekli bir şekilde gelişen akıllı telefon teknolojileri sayesinde, şu sıralar iki ya da üç yılda bir akıllı telefon değiştirmek çok da önemli bir zorunluluk değil gibi gözüküyor. Bu durum hem bireylerin ekonomik durumu hem de çevresel atıklar adına önemli bir olgu olabilir. Almanya, yedi yıl zorunlu güvenlik güncellemesi taslağı ile akıllı telefonların kullanım ömrünü artırmayı planlıyor. Peki ülkenin düzenleyici kurumları neler yapmaya hazırlanıyor?

Almanya Yedi Yıl Zorunlu Güvenlik Güncellemesi Getirebilir

Avrupa Birliği şu sıralar akıllı telefonlar için beş yıllık güvenlik güncellemesi talep etmeyi düşünürken, Alman Hükümeti kısa bir süre önce güvenlik güncellemeleri için yedi yıllık zorunlu bir süre oluşturma teklifinde bulundu. Bu, yeni işletim sisteminden ziyade güvenlik yamalarının gönderimini kapsıyor.

Yani 2021 yılında satın aldığınız bir akıllı telefon Android 18 güncellemesini almayacak olsa da, 2028 yılına kadar düzenli olarak güvenlik güncellemesi alabilir. Tabii ki bu düzenlemenin Almanya tarafından Almanya için talep edildiğini de hatırlatalım.

Yine de diğer ülkelerde bu tip zorunlulukların getirilmesi, akıllı telefon üreticilerinin zorunda kalarak bu güncellemeler üzerinde çalışması gerektiği anlamına geliyor. Güncellemeler bir kere tamamlandıktan sonra uygun olan her ülkede yayınlanmasında, mantık olarak, herhangi bir sakınca bulunmuyor. Başka bir deyişle bu adımın dünyanın dört bir yanında olumlu sonuçlar vermesi muhtemel gibi gözüküyor.

Türkiye'nin Akıllı Telefon Kullanım Süresi Açıklandı

Hindistan, günlük akıllı telefon kullanım süresi ortalama 4,9 saat ile araştırmada üçüncü sırada yer alırken; Güney Kore (4,8 saat), Meksika (4,7 saat), Türkiye (4,5 saat), Japonya (4,4 saat), Kanada (4,1 saat), Amerika Birleşik Devletleri (3,9 saat) ve Birleşik Krallık (3,8 saat) takip etti.

App Annie'nin raporuna göre küresel uygulama pazarı tüm zamanların harcama rekorunu bir kez daha kırdı. Toplam 34 milyar dolara ulaşan bu çeyrek için kıyaslama yapmak gerekirse, harcamalar 2020'nin ikinci çeyreği için toplamda 7 milyar dolar ve 2021'in ilk çeyreği için 2 milyar dolar civarındaydı.