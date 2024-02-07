Alper Gezeravcı Nihayet Dünya'ya Dönüyor! (Canlı Yayın)

19 Ocak’tan bu yana uzaydaki Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü günlerdir erteleniyordu. Florida’daki olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönüşü birkaç kez ertelenen Alperen Gezeravcı nihayet dünyaya dönüyor.

Yaklaşık olarak 3 haftalık Ax-3 Mission dahilinde Uzay İstasyonunda görev yapan Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 16:45’te Dragon kapsülü ile ayrılarak dünyaya dönecek.

Alper Gezeravcı ISS'ten Ayrılıyor (Canlı Yayın)

Astronotumuz Alper Gezeravcı ve arkadaşları SpaceX tarafından geliştirilen Dragon kapsülü ile Dünya’ya geri dönecek. Kapsülün kapısı Türkiye saati ile 15:00’te kapandı.

SpaceX Dragon kapsülü İstasyondan 16:45’te ayrılacak. Canlı yayını yukarıdaki YouTube bağlantısından ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajans ve Anadolu Ajansı yayınlarından da takip edebilirsiniz.

İlk Türk Astronot unvanını elde eden Alper Gezeravcı’nın ISS macerası sonlanırken tüm gözler üzerinde olacak. İstasyondan birçok güzel mesaj veren Gezeravcı, özellikle Türkiye’de uzay meraklısı çocuklar için bir ilham kaynağı oldu.

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesiyle birlikte yapacağı açıklamalar da merak ediliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.