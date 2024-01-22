Alper Gezeravcı'nın İlk Canlı Bağlantısını Kiminle Yapacağı Açıklandı!

Fırlatılmasıyla birlikte yaklaşık 36 saat süren yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın 14 günlük süreçte neler yapacağı en merak edilen noktalardan biri.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk bağlantısını kiminle yapacağı merak edilen Alper Gezeravcı'nın bu görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği açıklandı.

Alper Gezeravcı İlk Olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

14 gün geçireceği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deney yapacağı açıklanan Alper Gezeravcı, bu görev kapsamında Türkiye ile en az 7 kez bağlantı kuracak.

Alper Gezeravcı bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından ailesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da iletişime geçecek. Sonraki görüşmeler ise Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi ile gerçekleşecek.

Bu görüşmelerin ardından astronotumuz Alper Gezeravcı oradaki deneyimlerini aktarmak adına Türkiye'nin pek çok ilinden ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle bağlantılar kuracak.

Tüm bu bağlantı, deney ve görev kapsamındaki işlerin ardından Alper Gezeravcı, 14 günlük görev sürecini tamamladıktan sonra Dünya'ya olan geri dönüş yolculuğuna başlayacak.

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