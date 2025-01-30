Bin Derece Sıcağa Dayanan Bu Batarya 10 Bin Şarj Sonra Bile Bozulmuyor

Bilim insanları akıllı telefon, laptop ve elektrikli arabaların en büyük sorununu ortadan kaldıran çok daha uzun ömürlü yeni bir batarya geliştirdi. Bu yeni pil, 10 bin şarj döngüsünün ardından bile orijinal kapasitesinin yüzde 99'unu korumasıyla dikkat çekti. İşte detaylar!

Alüminyum-İyon Batarya 10 Bin Şarj Sonrası Bile Sorunsuz Çalışıyor

Bilim insanları enerji depolama alanında çığır açacak yeni bir pil teknolojisi geliştirdi. Alüminyum-iyon temelli bu pil, 10 bin şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin yüzde 99'unu koruyor. Bu şu anda kullanılan lityum-iyon pillerin çok ötesinde bir dayanıklılık anlamına geliyor.

Yeni alüminyum-iyon pil sadece uzun ömürlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece güvenli. Pili delerek, kısa devre yaptırarak ve 1.000 dereceye kadar ısıtarak test eden araştırmacılar, yaratılan aşırı koşullarfda bile bir patlama ve yanmanın olmadığının altını çiziyor.

Hatta pilin 200 derecede bile oda sıcaklığındaki voltajını koruduğu iddia ediliyor. Bu da onu özellikle yüksek sıcaklık gerektiren uygulamalar için ideal hale getiriyor. Pilin temelinde ise alüminyum-iyon teknolojisi yatıyor.

Yeni batarya, alüminyum klorür içeren bir sıvı elektrolit kullanıyor. Ancak alüminyum klorür zamanla korozyona neden olarak pili zayıflatabiliyor. Bilim insanları bu sorunu alüminyum florür ekleyerek ve elektrodu özel bir tuzla kaplayarak çözdü. Bu işlem korozyonu engelleyerek bataryanın ömrünü büyük ölçüde uzatıyor.

Bu pilin bir diğer büyük avantajı da geri dönüştürülebilir olması. Pilin içindeki alüminyum florür basit bir yıkama işlemiyle çıkarılabiliyor ve neredeyse tamamı yeni pillerde yeniden kullanılabiliyor. Ayrıca alüminyumun kendisi de yüksek oranda geri dönüştürülebilen bir malzeme. Bu özellikler pilin çevre dostu bir enerji depolama çözümü olmasını sağlıyor.

Ancak bu teknolojinin önemli bir enerji yoğunluğu dezavantajı var. Pil, kilogram başına yaklaşık 150 watt-saat enerji depolayabiliyor. Bu mevcut lityum-iyon pillerin üç ila beş kat altında bir performans anlamına geliyor. Ne yazık ki bu oldukça fazla ve bu bataryanın şimdilik telefon, laptop gibi mobil cihazlarda kullanılmasının önünde engel.

Ancak yakın gelecekte bunun değişmesi ve telefonlarımızda çok daha verimli ve dayanıklı batarayaların kullanılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.