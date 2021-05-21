Alüminyum İyon Pil Akıllı Telefonları 5 Dakikada Şarj Edecek

Alüminyum iyon pil nedir, Alüminyum iyon pil özellikleri nelerdir? Graphene Manufacturing Group (GMG) tarafından geliştirilen yeni bir batarya teknolojisinin ilk sonuçları paylaşıldı. Mevcut lityum iyon pillere kıyasla on kat daha hızlı şarj olan bu üniteler, sadece 5 dakikada tam doldurabiliyor.

Avustralya merkezli Graphene Manufacturing Group (GMG) adlı bir şirket, alüminyum iyon pil testlerinden bazı ilginç sonuçlarını açıkladı. Yeni tip şarj edilebilir pil, mevcut lityum iyon ünitelerden on kat daha hızlı doluyor. Daha hızlı şarj olmasının yanı sıra, daha uzun süre dayanıyor ve soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor.

Şirket, alüminyum iyon pilin prototiplerini üretim ortaklarına teslim etmeden önce bazı performans rakamlarını açıkladı. Queensland Üniversitesinde yapılan test sonuçları, Advanced Functional Materials dergisinde yayınlandı.

Alüminyum iyon pil özellikleri

Pil, yaklaşık 7000 W / kg'lık bir güç yoğunluğu sunuyor. Bu, 12.000-14.000 W / kg kapasitesine sahip ultrakapasitörler tarafından sağlanan güç yoğunluğunun büyük bir kısmını karşılayabileceğini gösteriyor. GMG, alüminyum iyon pile sahip olan akıllı telefonun bir ila beş dakika içinde tamamen şarj edebileceğini iddia ediyor.

Yeni tip pil, günümüzde popüler olan lityum iyon pillerin yaklaşık yüzde 60'ı olan 150-160 Wh / kg enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu teknik özellikler, pillerin ilk bakışta elektrikli araçlara pek uygun olmadığını söylüyor. (Elektrikli aracın enerji yoğunluğu ne kadar yüksekse, tek şarjla daha uzun süre yolculuk yapabilir.)

Yeni pil teknolojisi ayrıca, performansta belirgin bir bozulma olmadan 2000 şarj ve deşarj döngüsünden geçme yeteneği ile lityum pillerden çok daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Yanma potansiyeli çok düşük olan alüminyum iyon pil, geri dönüştürülebilir olarak tasarlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni pilin en büyük avantajı, herhangi bir lityuma ihtiyaç duymamasından kaynaklanıyor; bu, dünyanın lityum tedariğinin çoğunun Çin'den geldiğini düşünürsek, büyük bir sorunu çözebilir.

Diğer bir kritik özellik ise aşırı ısınmadığı için soğutma donanımı gerektirmemesi. Elektrikli araçlara yerleştirildiği dönemlerde soğutma sistemi araçtan çıkarılabilir ve maliyette büyük bir düşüş yaşanabilir.

Yine de pil dünyasında hiçbir zaman garanti verilmediğini hatırlatalım. GMG'nin bu teknolojiyi rekabetçi bir fiyata üretip üretmeyeceğini henüz bilinmiyor, ancak teknolojinin kendisi umut verici görünüyor.