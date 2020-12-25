Günümüzde yanımızda akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok elektronik ürün taşıyoruz ve tüm bu ürünleri acil durumlarda şarj edebilmek için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Peki ama bir powerbankin gerçek kapasitesi nasıl ölçülür ve sizin için en uygununun hangisi olduğunu nasıl anlarsınız?

Powerbankin Gerçek Kapasitesi Nasıl Ölçülür?

5,000 mAh kapasitesinde bir akıllı telefona ve 20,000 mAh kapasitesinde bir taşınabilir bataryaya sahipseniz, bu bataryanın akıllı telefonunuzu dört defa şarj etmesini beklersiniz. Öte taraftan elektronik ürünlerdeki terminoloji, çoğunlukla sandığınızdan çok daha karmaşıktır ve beklentilerinizi karşılamak, nispeten daha yüksek yatırımlar gerektirir.

Günümüzde satın aldığınız bir powerbank, pazarlaması sırasında kullanılan kapasitesinin yalnızca üçte ikisini cihazlarınıza aktarabilir. Peki ama neden?

Bu rehberimizde taşınabilir bataryaların ve şarj sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını biraz daha ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaracağım. Bu sayede yeni bir powerbank almadan önce tam olarak ne kadar kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzu kolayca hesaplayabileceksiniz.

1- Güç Çıkışı

Günümüzde pek çok taşınabilir batarya 3,7 Volt çıkış veriyor. Öte taraftan teknik standartlardan ötürü akıllı telefon bataryaları 5 Volt girişe sahiptir. Yani taşınabilir bataryaların çıkışı ile akıllı telefonların girişi arasında bir dengesizliğin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin taşınabilir bataryanız 20,000 mAh kapasitesinde ise, bunu 3,7 ile çarpmak mWh cinsinden ölçülen toplam enerjinin 74,000 mWh olduğunu gösterir. Bununla birlikte bir akıllı telefon 5 Volt'ta şarj olur ve 74,000 mWh'ı beşe bölmek - tekrar mAh'e dönüştürmek için - akıllı telefonunuzu şarj etmek için 14,800 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olduğunuzu gösterir.

Öte taraftan 20,000 mAh kapasitesindeki bir taşınabilir bataryanın, pratikte 14,800 mAh'lik bir şarj dahi sağlayamayacağını denkleme dahil etmemiz gerekiyor. Nitekim, tam da bu noktada verimliliği düşüren diğer faktörlerden söz etmemiz gerekecek.

2- Verimsizlik

Tüm şarj süreci boyunca verimliliği düşüren çeşitli faktörler vardır.

Örneğin kablodaki elektrik direnci, akıllı telefonunuza aktarılan toplam enerji miktarını azaltabilir. Aynı şekilde şarj işlemi sırasında enerjinin belirli bir kısmı ısıya dönüşür. Bunların da ötesinde ortam sıcaklığı gibi faktörler dahi verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ufak bir denklem olarak taşınabilir bataryanızın toplam aktarılabilir enerjisinin yüzde 10 oranındaki kısmının verimsizliğe kurban gittiğini söyleyebiliriz. Yani 20,000 mAh kapasitesindeki bir taşınabilir bataryanın 14,800 mAh'lik toplam aktarılabilir enerjisinin yüzde onunu çekip aldığımızda, elimizde 13,320 mAh kapasitesinde bir enerjinin kaldığını söyleyebiliriz

Sonuç olarak baktığımızda 20,000 mAh kapasitesindeki bir taşınabilir batarya, 5,000 mAh kapasitesindeki bir akıllı telefonu 4 kez şarj etmez. Bunun yerine elde ettiğiniz kullanılabilir enerjiden yola çıkarak 2,66 kez şarj edebileceği sonucuna ulaşıyoruz.

Hemen yukarıda da yaptığımız gibi taşınabilir bataryanın açıklanan kapasitesini 3,7 ile çarpıp, ardından beşe bölerek aktarılabilir toplam enerjiyi bulabilirsiniz. Bunun ardından bu değerin yüzde onunu kırpıp elinizdeki gerçek enerji miktarını görmeniz mümkün olacaktır.