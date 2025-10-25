El Fenerli Akıllı Saat Tanıtıldı! 17 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Amazfit, T-Rex 3 Pro'nun 48 mm modeli ile kıyaslandığında daha hafif ve daha küçük model olarak karşımıza çıkan 44 mm versiyonunu tanıttı. Akıllı saatin bu sürümü, yeni renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun kullanım süresi ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Amazfit, T-Rex 3 Pro (44 mm) Özellikleri

44,8 × 44,8 × 13,2 mm boyutlarında olan T-Rex 3 Pro 44mm, kayış hariç 46,8 gram ağırlığa sahip. 10 ATM suya dayanıklılık sunan bu model, mikrofon ve hoparlörle birlikte geliyor. Cihaz, 5. sınıf titanyum çerçeveye dört fiziksel düğmeye sahip.

Saat, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 466 x 466 piksel çözünürlük, 353 PPI ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde gün ışığı altında bile ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada 48 mm versiyonunun 1,5 inç ekrana sahip olduğunu da belirtelim.

T-Rex 3 Pro'nun 44 mm versiyonu, 500 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Yoğun kullanımda 8 güne kadar, normal kullanımda ise 17 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu da cihazı şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Sahip olduğu özelliklere güç veren birçok sensörle birlikte gelen cihaz, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.

Akıllı saat, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi, cilt sıcaklığı ve REM uykusu da dahil olmak üzere birçok sağlık takibi özelliği sunuyor. Bu özellikler sayesinde önemli rahatsızlıklar önceden tespit edilebiliyor. Böylece çok geç olmadan hastalar için önlem alınabiliyor.

Cihaz ayrıca 187 spor moduyla birlikte geliyor. Birden fazla spor hareketini otomatik olarak tanımlayan saat, dış mekânlarda koşuyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz ayrıntılı veriler sağlıyor. Saatte bulunan el feneri sayesinde karanlık havada rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve yönünüzü bulabiliyorsunuz.

Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm) Fiyatı

Amazfit T-Rex 3 Pro'nun 44 mm versiyonu için 399.99 dolar (16 bin 774 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihazın bu sürümü, arktik sarı ve siyah altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Spor ve günlük kullanımlar için önemli özellikler sunan cihazı Apple Sağlık dahil olmak üzere birçok sağlık uygulaması ile senkronize etmenin mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.