Huawei'in 33 Saat Pil Ömrüne Sahip Kulaklığı Global Pazara Geliyor
Huawei, FreeBuds Pro 5'in global pazara ne zaman geleceğini açıklığa kavuşturdu. Cihazın global lansmanı çok yakında yapılacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei FreeBuds Pro 5, 26 Şubat 2026 tarihinde global pazara gelecek.
- Kablosuz kulaklığın global lansmandan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
- Cihaz, 33 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Huawei, geçen yılın sonuna doğru Çin'de tanıttığı kulaklığı FreeBuds Pro 5'i küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan son paylaşımla birlikte cihazın global pazara ne zaman geleceğine yönelik soru işaretleri ortadan kalktı. Yüksek çözünürlüklü kodekleri destekleyen kulaklık, gürültü engelleme ve daha pek çok özellik ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.
Huawei FreeBuds Pro 5 Ne Zaman Global Pazara Gelecek?
Huawei tarafından paylaşılan yeni videoya göre Huawei FreeBuds Pro 5, 26 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu, cihazın tanıtımının MWC 2026'dan (Mobil Dünya Kongresi) hemen önce gerçekleşeceğini gösteriyor. Cihaz, gelişmiş ses teknolojisi, gürültü engelleme performansı ve tasarımı ile ön plana çıkacak.
Huawei FreeBuds Pro 5'in Özellikleri Neler?
|İşlemci
|Kirin A3 Çip
|Ses Teknolojisi
|NearLink (4.6 Mbps kayıpsız ses akışı), Çift Sürücü Sistemi
|Desteklenen Kodekler
|L2HC, LDAC, AAC, SBC
|Pil Ömrü (Tek Şarj)
|5 saatten fazla
|Toplam Pil Ömrü (Kutu ile)
|33 saate kadar
|Dayanıklılık Sertifikası
|IP57
|Kontrol
|Dokunmatik kontroller
|Kulaklık Boyutları
|29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm
|Altın, Beyaz, Buz Gümüşü Versiyonlarının Kutu Boyutları
|65,50 mm x 46,70 mm x 22,98 mm
|Açık Mavi Şarj Kutu Boyutları
|66,11 mm x 46,98 mm x 24,06 mm
|Renk Seçenekleri
|Altın, Beyaz, Buz Gümüşü, Açık Mavi
Huawei FreeBuds Pro 5, tek şarjla 5 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 33 saate kadar çıkıyor. IP57 sertifikasına sahip olan cihaz, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Cihaz, NearLink teknolojisi sayesinde 4.6 Mbps'ye kadar kayıpsız ses akışı sağlıyor.
Kirin A3 çipi ve çift sürücü ile donatılan kulaklık, AAC, SBC, LDAC ve L2HC kodeklerini destekliyor. Silikon kulaklık uçları ile gelen cihaz, dokunmatik kontrollere sahip. Bu sayede çift dokunarak oynatma ve duraklatma, aramaları kabul etme ve reddetme gibi pek çok işlemi pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.
29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm boyutlarında olan kulaklığın şarj kutusunun altın, beyaz ve buz gümüşü renk seçeneklerinin 65,50 mm yükseliğe, 46,70 mm genişliğe, 22,98 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim. Açık mavi renk seçeneğinin boyutları ise 66,11 mm x 46,98 mm x 24,06 mm şeklinde.
Huawei FreeBuds Pro 5, Türkiye'ye Gelecek mi?
Huawei, FreeBuds kulaklıklarını Türkiye'de de satıyor. Dolayısıyla FreeBuds Pro 5'in global lansmanının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşacağı öngörülüyor. Cihazın şu an Çin'de 1449 yuan (9 bin 101 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Türkiye'ye geldiğinde vergiler dolayısıyla fiyatının 14-15 bin TL civarında olması muhtemel görünüyor.