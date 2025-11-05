El Fenerli Akıllı Saat Global Pazara Geldi! Fiyatı Şaşırttı

Amazfit, kısa bir süre önce son derece şık bir tasarıma sahip olan akıllı saatini tanıttı. Hem günlük hayatı kolaylaştıran hem bulunduğunuz her ortamda kendini göstermeyi başaran bu cihaz, şimdi de global pazara geldi. Amazfit T-Rex 3 Pro'nun (44 mm) global fiyatı ise görenleri bir hayli şaşırmasına neden oldu.

Amazfit T-Rex 3 Pro'nun (44 mm) Global Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit T-Rex 3 Pro'nun 44 mm versiyonunun global sürümü için 399.90 euro (19 bin 348 TL) fiyat etiketi belirlendi. 44 mm versiyonunun iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar, saate harika bir görünüm kazandıran altın siyah ve arktik sarı renk seçenekleri arasından tercih yapabiliyor.

Amazfit T-Rex 3 Pro'nun Özellikleri Neler?

Boyutlar: 44,8 x 44,8 x 13,2 mm (44 mm versiyon)

44,8 x 44,8 x 13,2 mm (44 mm versiyon) Ağırlık: 46,8 gram (kayış hariç)

46,8 gram (kayış hariç) Ekran Büyüklüğü: 1,32 inç (44 mm versiyon)

1,32 inç (44 mm versiyon) Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel PPI: 353

353 Maksimum Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), stres seviyesi, cilt sıcaklığı ölçümü

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), stres seviyesi, cilt sıcaklığı ölçümü Bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Suya Dayanıklılık: 10 ATM

10 ATM Kasa/Çerçeve: 5. sınıf titanyum çerçeve

5. sınıf titanyum çerçeve Kontrol: Dört fiziksel düğme

Dört fiziksel düğme Pil Ömrü: Yoğun kullanımda 8 güne kadar, normal kullanımda 17 güne kadar

Yoğun kullanımda 8 güne kadar, normal kullanımda 17 güne kadar Ekstra Özellik: El feneri

T-Rex 3 Pro'nun 44 mm versiyonu, 44,8 x 44,8 x 13,2 mm boyutlarında. Kayış hariç 46,8 gram ağırlığında olan bu cihaz, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 466 x 466 piksel çözünürlük, 353 PPI ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Aradaki farkı anlamanız adına 48 mm sürümünün 1,5 inç ekrana sahip olduğunu da belirtetlim.

Akıllı saat, kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini takip etme ve stres seviyesi, cilt sıcaklığı ölçme gibi özellikler sayesinde sağlık takibi yapmanıza olanak tanıyor. Bu özellikler, çok ciddi sonuçları olabileceği için zamanında harekete geçilmesi gereken rahatsızlıkların tespit edilmesini oldukça kolaylaştırıyor. Saatte yer alan el feneri sayesinde ise karanlık havada çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz.

Bluetooth 5.2 desteği sunan cihaz, 10 ATM suya dayanıklılık sunuyor. 5. sınıf titanyum çerçeveye ve dört fiziksel düğmeye sahip olan akıllı saat, yoğun kullanımda 8 güne kadar, normal kullanımda ise 17 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sporcular da birbirinden kullanışlı özelliklerden yararlanabiliyor.

Cihaz, 187 spor modu ile beraber geliyor. Birden fazla spor hareketini otomatik olarak algılama özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen her veriye ulaşmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dış mekânda koşuyorsanız saat bunu algılıyor ve daha sonra gözden geçirmeniz üzere kapsamlı bir rapor sağlıyor.