Bütçe Dostu Akıllı Saat Tanıtıldı! 10 Günlük Pil Ömrü Sunuyor

Rollme, yeni akıllı saati Rollme Edge'i tanıttı. Bütçe dostu bir fiyat etiketi ile beraber gelen cihaz, şık bir tasarımın yanı sıra etkileyici özelliklerle birlikte öne çıkıyor. Sağlık takibi yapmanıza olanak tanıyan saat, kalp atış hızı izleme başta olmak üzere birçok özellik sunarak size aynı zamanda rehberlik ediyor.

Rollme Edge Özellikleri

Rollme Edge hem günlük hayatta hem resmî ortamlarda kullanabileceğiniz farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine topluyor. Sekiz köşeli metal bir çerçeve ile birlikte gelen cihaz hem modern hem de sade olmayı başarıyor. 1,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat, AMOLED ekranda 460 x 460 çözünürlük sunuyor.

Rollme'nin bu yeni saatinin öne çıkan özelliklerinin başında sağlık ve spor odaklı özellikler geliyor. Kalp atış hızını izleme, kandaki oksijen seviyesini takip etme, gelişmiş uyku takibi ve nefes egzersizi gibi birçok özellikten yararlanabiliyorsunuz. Buna ek olarak 100'ü aşkın spor modunu destekliyor. Adım sayısı, kalori harcaması gibi ihtiyaç duyabileceğiniz verilere de anında ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Android 5.0, iOS 10.0 ya da üstü işletim sistemlerini destekleyen saatin arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Hava durumu tahmininden sağlık uyarılarına ve hareketsizlik hatırlatıcısına kadar günlük yaşamı sizin için inanılmaz pratik hâle getiren çok çeşitli özellikten faydalanmanızı sağlıyor.

AB5691 işlemcisi kullanılan akıllı saat, Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Bu sayede doğrudan saat ile arama yapabiliyor, gelen aramalara cevap verebiliyorsunuz. Arama geçmişinize erişmeniz de mümkün. Rehberinizi senkronize ederek arama da yapabilirsiniz. Ayrıca sesli asistana komut vererek görevleri yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Saatte buna ek olarak IP68 sertifikası da mevcut. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toza ve suya karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor.

Cihaz, 380 mAh batarya kapasitesi sunuyor. İki ya da üç saat içinde tam şarj olduğu belirten cihaz, 10 güne kadar kullanım sunuyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Rollme PowerMax'in günlük kullanımlar için tek bir şarjla 35 güne kadar kullanım imkânı sunduğunu da belirtelim.

Rollme Edge Fiyatı

Rollme Edge, 29.99 dolar (bin 262 TL) fiyat etiketi ile birlikte geliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği arasından tercih yapabiliyorsunuz. İster spor ister günlük yaşamınıza dair tüm önemli bilgileri tek bir ekran üzerinden görmenize olanak tanıyarak hayatı oldukça kolaylaştırıyor.