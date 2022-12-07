Amazon 60 Milyon Dolarlık Hırsızlıkla Suçlandı

Amazon'un birkaç yıldır aktif olarak kullandığı, Uber ve Lyft gibi kaydolarak kendi aracınızla para kazanabildiğiniz kargo dağıtım hizmeti Amazon Flex, büyük bir suçlamayla karşı karşıya. İddialara göre Amazon, kullanıcıların paralarını çalıyor.

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Karl Racine, yaptığı inceleme doğrultusunda sürücülerin bahşişlerinden para çaldığı gerekçesiyle Amazon'a suçlamalarda bulundu. 2,5 yıllık süre içerisinde Amazon'un toplamda 60 milyon dolardan fazla bahşişe alıkoyduğu iddia ediliyor.

Amazon 60 Milyon Dolar Çaldı

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan Amazon Flex, aracıyla kaydolmak isteyen kullanıcılara siparişleri teslim etmeleri karşılığında belirli bir ücret vadediyordu. Ayrıca siparişi veren kimselerin bahşişlerinin %100'ünün sürücüye aktarılacağının sözü veriliyordu.

Ancak kısa süre içerisinde bu durumun gerçek olmadığı ve bahşiş paralarının sürücülere yapılması gereken temel ödemeler için kullanıldığı ortaya çıktı. Yeni gelişmeler ışığında konuyu incelyen Federal Ticaret Komisyonu, sürücülerin alamadığı paraları Amazon'dan tahsil etti. Ancak firma bunun dışında herhangi bir ceza almadı.

Davayı yeniden inceleyen Başsavcı Karl Racine, bir işçinin işvereninden para çalarken yakalandığında aldığı suçun aynısının şirketler için de geçerli olması gerektiğini savunarak davayı yeniden mahkemeye taşıdı.

Şimdilik Amazon'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat davanın olumlu sonuçlanması durumunda firma büyük finansal cezalarla karşı karşıya kalabilir.