Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Eleştirilerin Odağı Oldu

Son dönemlerde yaptığı bağışlarla adından sıkça söz ettiren Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte servetinin büyük bir kısmını bağışlamayı planladığını açıklamıştı ancak bu bağış sözüyle ilgili bağış taahhüdünü imzalamamayı tercih eden Bezos bir anda eleştirilerin odağı hâline geldi.

Servetinin büyük bir kısmını iklim değişikliğiyle mücadele ve insanlığı birleştirebilecek durumlar için kullanmak istediğini açıklayan Bezos'un serveti de giderek azalıyor. Geçtiğimiz yıl 123 milyar doları aşkın serveti bu yıl 70 milyar dolar azaldı.

Jeff Bezos, Bağış Taahhüdünü İmzalamak İstemiyor

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından Dünya'nın en zengin insanları için hazırlanan bağış taahhüdünü imzalamaması büyük tepki topladı. İnsanlar bu taahhüdü imzalamazsa Bezos'un sözlerine güvenmeyeceklerini belirtiyor.

Bezos, 2019 yılında eski eşi MacKenzie Scott'tan ayrılmasıyla birlikte son yıllarda bağışlarını daha da artırdı. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 12 milyar doları aşkın bağış yapan Bezos, iklim değişikliği için de 10 milyar dolar bağış yaptı.

Bezos'un bağışlarına devam edip etmeyeceği bilinmez ama servetinden bağış yapmaya devam etmeyi bir taahhüt olarak vermeyi pek de doğru bulmuyor gibi görünüyor.