Amazon 600 Bin Çalışanı Gözden Çıkardı: İşte Robot Devrimi Planı!

Yapay zekanın hızlı gelişimi ve teknoloji devlerinin insansı robotlara yönelmesinden sonra insanların işsiz kalma tehlikesi çok sık gündeme gelmeyi başladı. Teknoloji liderleri de sürekli değişen bu teknoloji ekosistemine hızla uyum sağlayamazsa iş güvenliğinin ciddi biçimde sarsılacağı konusunda uyarılar yapıyor.

Örneğin Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın çoğu alanda insanın yerini alacağını söylerken, yine de bazı işlerin bize “özel” kalacağını belirtiyor. Hatta şakayla karışık, kimsenin robotların beyzbol oynadığını izlemek istemeyeceğini söylüyor.

Amazon 600 Bin Çalışanı Robotlarla mı Değiştiriyor?

Anthropic CEO’su Dario Amodei de yapay zekânın çok yakında beyaz yaka başlangıç seviyesindeki işlerin yüzde 50’sine kadarını ortadan kaldırabileceğini dile getirerek gençlerin kendilerini geçindirecek fırsatlardan mahrum kalabileceği konusunda uyarıyor.

Ve görünen o ki, bu dönüşüm çoktan başlamış durumda… en azından bir nebze. Bildiğiniz üzere Jeff Bezos’un Amazon’u, özellikle depolarında tekrarlayan ve zorlu görevleri otomatikleştirmek için robotik sistemlere ağır biçimde yatırım yapıyor.

Amaç, verimliliği artırırken çalışanlara daha önemli görevlere odaklanmaları için zaman kazandırmak. Ancak görünüşe bakılırsa, Amazon yaklaşık 600.000 depo çalışanını 2033 yılına kadar robotlarla tamamen değiştirme aşamasına gelmiş olabilir. Bu iddia, sızdırılan belgeler ve röportajlara dayanıyor.

Şirkete göre robotik sistemlerle iş yükünün yaklaşık yüzde 75’i otomatikleştirilebilir ve bu da üretilen her bir ürün için 30 sent tasarruf anlamına geliyor. MIT profesörü ve otomasyon uzmanı Daron Acemoglu, The New York Times’a yaptığı açıklamada şöyle diyor:

“Amazon kadar otomasyon yapmaya teşvik edilen başka hiçbir şirket yok. Bunu kârlı şekilde nasıl gerçekleştireceklerini çözdüklerinde diğerleri de aynı yolu izleyecek.”

Rapor, Amazon’un robotik dönüşümünü hızlandırmak için bir tür işe alım dondurma stratejisini devreye sokmayı planladığını da ortaya koyuyor. Bu oldukça büyük bir kumar, özellikle de şirket 2033’e kadar satışlarını iki katına çıkarmayı hedeflerken.

Nihai hedef ise depolardaki operasyonların çoğunu minimum insan müdahalesiyle tamamen robotlara devretmek. Bu robotik dönüşümün ilk adımları Louisiana’daki Shreveport deposunda zaten gözlemleniyor. Ürün paketlendikten sonraki süreçlerin büyük bölümünü robotlar üstleniyor.

Depoda işe alımların robotların devreye girmesiyle yüzde 25 azaldığı belirtiliyor. Amazon, 2027 sonuna kadar bu stratejiyi 40 farklı tesiste daha hayata geçirmeyi planlıyor. Dahası, Stone Mountain tesisindeki iş gücünü 1.200 çalışan azaltmayı öngörüyor.

Öte yandan şirket, sızdırılan belgelerde doğrudan “yapay zekâ” veya “otomasyon” kelimeleri yerine daha yumuşak ifadeler olan “ileri teknoloji” ve “cobot” (insan-robot iş birliği) kullanmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Daha da dikkat çekici olan, Amazon’un bu dönüşümle oluşacak tepkiyi azaltmak için bir halkla ilişkiler planı da yapmış olması. Depo çalışanlarının yerini robotların almasına yönelik olası kamuoyu tepkisini azaltmak için yerel etkinliklere ve geçit törenlerine katılarak “iyi bir kurumsal vatandaş” imajını sürdürmek istiyorlar.

Amazon sözcüsü ise The New York Times’a yaptığı açıklamada bu belgelerin şirketin işe alım stratejisini tam olarak yansıtmadığını belirterek “Sızan belgeler çoğu zaman planlarımızı eksik ve yanıltıcı bir şekilde yansıtır. Bu durum da bunlardan biri.” ifadelerini kullandı. Yaklaşan tatil sezonu öncesinde 250.000 yeni çalışan almayı planladıklarını söyledi. Ancak bu pozisyonların kalıcı olup olmayacağını netleştirmedi.