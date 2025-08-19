Robotlar "Anne" Oluyor: 9 Aylık Yapay Süreç Sonrası Doğuracaklar

Çinli Kaiwa Technology, yapay rahim teknolojisini robotik sistemlerle birleştirerek dünyada bir ilke imza attı. Çin'de yüksek oranlara ulaşan kısırlık sorununa karşı üretilen ilk robot prototipi, tıpkı gerçek bir insan gibi 9 aylık bir hamilelik süreci yaşıyor, ardından doğum yapıyor. Şirketin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, bu prototipin karnına yapay rahim entegre edildiğini duyurdu. Embriyo, gelişimini burada tamamlıyor. Gelişim için özel olarak hazırlanmış amniyotik sıvı ve tüpten sağlanan besinler kullanılıyor.

Uzmanlar Robotların Doğurmaması Gerektiğini Savundu

Her teknolojik yenilikte olduğu gibi bu gelişmeye karşı da uzmanlardan negatif görüşler geldi. ABD'deki Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden uzmanlar, bu teknolojinin hamileliği sanki bir hastalık gibi gösterdiğine vurgu yaptı ve doğanın biyolojik bağlarını kenara atan bir sistem olduğunu vurguladı. Öte yandan Dr. Zhang ise, geliştirdikleri teknolojinin geçmişte örnekleri olduğunu söyledi. Geçmişte prematüre kuzular biyotorbalarda toplanmış ve yaşamaları sağlanmıştı.

Dr. Zhang, Çin'de artan kısırlık oranlarına dikkat çekerek bu teknolojinin önemli bir çözüm sunabileceğini ileri sürdü. İlaveten Guangdong eyaleti yetkilileriyle yasal düzenlemeler için görüşmelere devam ettiklerini vurguladı. Yani tüm karşıt görüşlere rağmen bu teknoloji, gereken izinleri aldığı zaman piyasada olacak gibi duruyor.

Doğum Yapan Robotun Fiyatı 10 bin Sterlin

Şirket yetkilileri, prototipin gelecek yıl satışa sunulabileceğini ve yaklaşık 10 bin sterlin fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağını belirtti. Bu da yaklaşık olarak 552.826,40 Türk Lirası'na tekabül ediyor. Prototip aşamasındaki "anne robotun" yapay rahmine nasıl embriyo koyulacağı veya hamilelik aşamalarının nasıl gerçekleştirileceğine dair herhangi bir bilgi verilmese de, başarılı oldukları takdirde çocuk sahibi olamayan kişiler için önemli bir alternatife imza atacaklarını söyleyebiliriz.