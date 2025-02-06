Amazon'dan Alexa AI Asistana Renkli Kişilik! Gelişmiş Özellikleriyle Hayatı Kolaylaştıracak

Amazon nihayet beklenen ve gecikmiş Alexa generative AI ses hizmetini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Artık Alexa, sıradan hava durumu ve mutfak zamanlayıcısından çok daha fazlasını sunacak; gelişmiş yapay zeka özellikleriyle kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak.

Şirket, bu yeni servisi tanıtmak için 26 Şubat'ta New York'ta özel bir basın etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte, Amazon'un cihaz ve hizmetlerden sorumlu ekibi başkanı Panos Panay ön planda olacak. İşte tüm bilinenler...

Çoklu Komut ve Kişiselleştirme Özellikleri

Yeni Alexa, mevcut versiyonuna göre oldukça iddialı bir halle karşımıza çıkıyor. Artık birden fazla komutu sırayla işleyebilecek ve hatta kullanıcı adına bazı işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Örnek vermek gerekirse siparişinizi verdikten sonra son dakika değişikliklerinizi de yönetebilecek kadar akıllı hale geliyor. Ayrıca Alexa, kullanıcıların tercihlerini hatırlayarak müzik ve restoran önerilerinde bulunacak. Böylece her etkileşimde size özel bir deneyim sunacak.

Amazon, bu servisi ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya sunmayı planlarken, ücretsiz kullanımın ardından aylık 5 ila 10 dolar arasında bir ücretle de devam edebileceğini belirtti.

Jeff Bezos'un Vizyonu Geride Kaldı

Amazon'un yeni Alexa servisi, Jeff Bezos'un vizyonunu geride bırakıp Amazon’un geleceğe dair attığı dev adımlardan biri desek yeridir.

İlk kez 2014 yılında tanıtıldığından bu yana Alexa, kullanıcıların yaşam biçimini değiştiren bir dijital asistan olarak evlerimize yerleşti. Şimdi ise bu asistan, akıllı telefonlardan ev sistemlerine kadar birçok alanda daha etkin bir rol oynayacak.

Tabii her şey dört dörtlük değil. Piyasaya çıkmadan önce çözülmesi gereken birkaç teknik problem var ama Amazon epeydir bu tür teknolojilere yatırım yaptığından ötürü rekabet gücünü kaybetmeden ve zamanı yitirmeden bu problemleri çözecektir.