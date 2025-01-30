Amazon Yine Davalık Oldu: Meğerse Milyonlarca Kullanıcının Bilgilerini Satıyormuş!

Dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarından Amazon, son yıllarda irili ufaklı pek çok mahkeme olayıyla gündeme geldi. Daha öncesinde pek çok kez ırkçılık ve haksız yere işten çıkarma gibi nedenlerle dava edilen dev şirket, şimdi ise oldukça ilginç bir suçlamayla tekrardan mahkemelik oldu.

Jeff Bezos yönetimindeki firma, geçtiğimiz saatlerde kullanıcıların verilerini toplayıp sattığı gerekçesiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dava edildi. İlginç olan ise davada her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden Amazon'un bunu daha fazla kar etmek için yaptığı söylenmesi.

Kullanıcı Verilerini Sattığı İddia Edilen Amazon'dan 5 Milyar Dolar Tazminat İsteniyor

ABD'de Felix Kolotinsky isimli kişi tarafından açılan davanın, Amazon gibi bir e-ticaret ve alışveriş şirketi için skandal niteliğinde olduğu söylenebilir. Zira dava dosyasında şirketin, kullanıcı çerezleri için depoladığı milyarlarca veriyi daha fazla kar etmek için sattığı söyleniyor.

Kolotinsky cephesinin mahkemeye sunduğu iddiaya göre Amazon, platformunu daha geliştirmek için kullanıcılardan talep ettiği çerez izinleri üzerinden pek çok insanın cihazına gizlice erişebiliyor. Şirket bu sayede milyonlarca kullacının internette neleri arattığından tutun da gün içinde hangi restoranttan yemek sipariş ettiğinize kadar pek çok işleminizi takip edebiliyor.

Üstelik şirketin bu takip sonucunda elde ettiği bilgileri her bir kullanıcı için haritalaştırdığı ve daha sonra kar amacıyla bu verileri başka şirketlere sattığı öne sürülüyor. Kolotinsky, açtığı bu davada Amazon'un kullanıcıların zırası olmadan bilgi toplaması ve bu bilgileri satması nedeniyle Kaliforniyalı kullanıcılara toplamda 5 milyar dolar tazminat ödemesini talep ediyor. Amazon cephesinden ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon sahiden de kullanıcıların verilerini izinsiz şekilde toplayıp daha fazla kazanç sağlamak için satıyor mudur? Yorumlarda buluşalım...