Amazon, Temassız Ödeme Sisteminde Çığır Açıyor: Avuç İçiniz ile Ödeme Sisteminde Yenilik!

Alışveriş uygulamaları arasında önemli bir konuma sahip olan Amazon, daha önce Amazon One uygulamasına kayıt olmak için kullanıcıların avuçlarını cihazın tam üzerine yerleştirmeleri gerekiyordu. Ancak şirket, uygulamadaki yeni güncellemesiyle artık bu hizmeti daha kolay ve kullanışlı hale getiriyor.

Temassız ödeme sisteminde oldukça yenilikçi bir gelişme gösteren Amazon One uygulaması, artık kullanıcıların sadece avuç içi fotoğraflarını çekerek bu hizmete kayıt olmasını sağlıyor. Herhangi bir mağazada bu imkanı ilk kez deneyecek olanlar için de pratiklik sağlayacak bir gelişme kaydediliyor.

Avuç İçiyle Ödeme Sistemi Nasıl Oluyor?

Belirli mekanlara giriş, kimlik doğrulaması ve avuç içiyli temassız ödeme imkanı sunan Amazon One uygulaması, platforma kayıt olmayı ve günlük hayatı daha da kolaylaştırıyor. Uygulamaya tanımlanan avuç içi sayesinde marketlerde, mağazalarda veya bazı mekanlara girişte avuç için okutarak alışveriş yapma deneyimi yaşanıyor.

ABD'de aktif olarak 500'den fazla lokasyonda bulunan Amazon One cihazları ile kişiler hızlı ve kolay işlemler yapabiliyor. Cihazın bulunduğu mağazalar, havalimanları, spor salonları, marketler ve çok daha fazlasında ödeme işlemleri sadece cihaza avuç içini yakınlaştırarak gerçekleştirilebiliyor.

Bu sistem yapay zeka kullanılarak geliştiriliyor ve avuç içi ve damar görüntüleri cep telefonuna kamera yardımıyla aktarılıyor. Sonrasında bu fotoğraflar karşılaştırılıp eşleştiği zaman kayıt işlemi tamamlanıyor. Uygulamadaki yapay zeka sistemi sayesinde sonuçların %99,99 oranında başarılı olduğu ortaya çıkıyor.