2.030 TL Değerindeki 5 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunmaya devam eden Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez beş farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Wolfenstein: The Old Blood öne çıkıyor. 2015 yılında piyasaya sürülen FPS oyunu satışa sunulduğu dönemde çok sevilmişti. Alternatif İkinci Dünya Savaşı senaryosu sunan oyunda B.J. Blazkowicz karakterini kontrol ediyoruz.

Dark Souls benzeri oyunlar arasında yer alan Mortal Shell de bedava dağıtılıyor. Aksiyon rol yapma türündeki oyun başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikleriyle dikkat çekiyor. Cold Symmetry tarafından geliştirilen oyun 2021 yılında piyasaya sürüldü.

Ücretsiz sunulan oyunlar listesinde Figment 2: Creed Valley de bulunuyor. İnsan zihninin içinde geçen aksiyon macera oyununda Dusty ile birlikte maceraya çıkıyoruz. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Amazon'un Ücretsiz Dağıttığı Oyunlar