Barclays Bu Yıl 5.000 Kişiyi Çıkarıyor, Yapay Zekanın da Payı Var

İngiliz bankası Barclays, çeyrek sonuçlarını açıkladığı 22 Ekim 2026'da bu yıl toplam yaklaşık 5.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, bankanın küresel iş gücünün yüzde 5'ine denk geliyor. Kesintilerin bir kısmını yılın ilk yarısında yapan banka, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarını maliyet düşürmenin önemli bir parçası olarak görüyor.

Barclays Kaç Kişiyi, Ne Zaman İşten Çıkarıyor?

Bankanın sonuç günü basına verdiği bilgilere göre Barclays yaklaşık 1.000 rolü 2026'nın ilk yarısında kaldırdı. Kalan yaklaşık 4.000 rolü de yıl sonuna kadar kaldırmayı planlıyor. Yani 5.000, yeni açılan bir işten çıkarma dalgasını değil, 2026'nın tamamını kapsayan toplamı anlatıyor.

Banka bu rakamı resmi çeyrek sonuçları metninde vermedi; metin yalnızca teknolojinin mümkün kıldığı çalışan azaltımıyla maliyet tabanını kalıcı olarak düşürmekten söz ediyor. Barclays yöneticileri rakamı ve takvimi sonuç günü düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Bankanın Türkiye'de bireysel bankacılık hizmeti bulunmuyor ve kesintilerin Türkiye'ye bir etkisi olup olmayacağı belli değil.

Hangi Çalışanlar Etkileniyor?

Kesintiler ağırlıkla bankanın işlerini yürüten operasyon ve destek rollerini kapsıyor; yazılım geliştiriciler de bu grubun içinde. Reuters'a göre Cross, kesintilerin yaklaşık yüzde 60'ının destek birimlerindeki çalışanları etkileyeceğini söyledi. City AM'e konuşan CEO Venkatakrishnan da kesintilerin bankanın tüm birimlerine yayıldığını belirtti.

Yapay Zeka İşten Çıkarmalarda Ne Kadar Etkili?

Barclays, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarıyla bazı iş akışlarını verimli hâle getirip sabit maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Venkatakrishnan ise yapay zekayı kesintilerin ana nedeni olarak sunmuyor. CEO, yapay zekayı pastanın kendisi değil, üzerindeki krema olarak tanımladı ve kesintileri bankanın yıllardır teknolojiye yaptığı ve sürdüreceği yatırımlara bağladı.

Reuters'ın görüştüğü Quilter Cheviot analisti Will Howlett'a göre bu kesintiler, yapay zeka ve otomasyonun önümüzdeki birkaç yılda bankacılık sektörünü ne kadar değiştirebileceğini gösteriyor. İstihdam meselesi daha önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yapay zekanın insanları işsiz bırakıp bırakmayacağına dair değerlendirmesiyle de gündeme gelmiş, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın işsizlikle ilgili sözleri tepki çekmişti. Ocak 2026'da Amazon da 16 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Barclays'in Çeyrek Sonuçları Nasıl?

Bankanın vergi öncesi kârı 3. çeyrekte yıllık yüzde 12 artışla 2,3 milyar sterline, güncel kurla yaklaşık 153 milyar TL'ye çıktı. Bu rakam analistlerin yaklaşık 2,4 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldı. Gelir yüzde 3 artışla 7,4 milyar sterlin olurken yatırım bankası 3,1 milyar sterlin gelir elde etti. Barclays aynı gün 500 milyon sterlinlik yeni bir hisse geri alımı da duyurdu.

Barclays 3. çeyrekte yeniden yapılanma kalemi olan yapısal maliyet eylemleri için 201 milyon sterlin harcadı. Bu da güncel kur ile birlikte yaklaşık 13,4 milyar TL'ye denk geliyor. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 93 milyon sterlindi. Banka 4. çeyrekte yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir harcama daha planlıyor, City AM'e göre 2026-2028 döneminde de 2 milyar sterlinin üzerinde maliyet tasarrufu hedefliyor.

Editörün Yorumu

Kesinti listesinde yazılım geliştiricilerin de bulunması, kod yazma işinin otomasyondan en hızlı etkilenen alanlardan biri olabileceğine dair somut bir işaret. Venkatakrishnan'ın krema benzetmesini, sorumluluğu teknolojiye yüklememek için seçilmiş temkinli bir dil olarak okuyorum. Merak ettiğim, Barclays'in 5.000 kişinin ne kadarının doğrudan yapay zekadan kaynaklandığını bir gün ayrıştırıp ayrıştırmayacağı; bu pay rakamla verilmedikçe tartışma sürecek.