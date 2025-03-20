Heyecanlandıran Gelişme: GTA 5 Ücretsiz Olabilir!

12 yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Grand Theft Auto V (GTA 5) için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre GTA 5 çok yakında ücretsiz olabilir.

GTA 5 Ücretsiz mi Olacak?

Rockstar Games tarafından sunulan oyunlara tek yerden kolayca ulaşılabilmesini sağlayan Rockstar Games Launcher'a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte Xbox PC uygulaması desteğine kavuştu. Bu gelişme nedeniyle GTA 5'in PC Game Pass'e ekleneceği iddia edildi.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa Game Pass'in PC veya Ultimate aboneliğine sahip olan oyuncular açık dünya oyununu bilgisayar üzerinden ekstra bir ücret ödemeden oynayabilecek. Oyunun çevrim içi sürümü olan GTA Online da düşünüldüğünde çok uzun bir süre boyunca eğlenceli bir oynanış elde edilebilecek.

Açık dünya türünün başarılı örneği olan GTA 5 daha önce Xbox Game Pass'e eklenmişti ancak daha sonra kaldırılmıştı. Bu nedenle Game Pass abonelerinin oyunu oynamaya devam edebilmesi için ücret ödemesi gerekiyordu.

Rockstar Games ise ortaya atılan iddiaya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla oyunun PC Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceği belirsizliğini koruyor.