Amazon Çalışanı İlginç Bir Sebepten Kovuldu: Müşterinin Köpeğini Çaldı!

Amerika'da akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı. Bir Amazon çalışanı, müşterisinin köpeğini çalmakla suçlandı ve müşterinin tüm bu olayı videoya almasıyla olay doğrulandı.

WSB-TV'nin haberine göre Georgia, Atlanta'da yaşanan olayda, çalışanın köpeği kamyona doğru çektiğini müşterinin küçük kızı görüyor. Bir cilt bakım şirketinin sahibi olan Currence, o anı şöyle ifade ediyor:

"Paketi ve köpek mamasını eve koymak için kapıyı açtığımda kızım çığlık atıyor ve 'Amazon denen adam yavru köpeğimizi çaldı!' diye bağırdı."

Amazon Çalışanının Açıklaması Daha da Şaşırttı!

Kızının çığlıkları üzerine çalışan ile yüzleşebilmek için koşmaya başlayan Terrika Currence, köpeğinin aracın içinde olduğunu kanıtlamak için video kaydı aldığını söyledi. Çekilen video kaydında da Currence'in bağırdığı duyuluyor.

Kamyonun arka kapısını açarak video kaydına devam eden mağdur kadın, evcil hayvanını orada görünce şok içinde kaldı. Bu anı şu şekilde anlattı: “Kamyonu açtığım anda köpek yavrusunu çöp kutusunun içinde buldum ve onu alıp kamyondan indirmem gerekiyordu."

İşin en şaşırtan noktalarından biri de Amazon çalışanının açıklamasıydı. Çalışana adeta hesap sormaya başlayan Currence, karşı tarafın köpeğin çok güzel olduğunu ve bir yavru köpek sahibi olmak istediği için böyle bir şeye yeltendiğini söyledi.

Bu açıklama karşısında bir kere daha şok olan müşteri, kızıyla zor zamanlardan geçtiğini ve artık ne zaman bir kargo gelse tedirgin olduklarını söyledi. Amazon ise bu durum karşısında kayıtsız kalmayarak çalışanın işten çıkarıldığını ve artık teslimat yapmadığını duyurdu.