Amazon Artık COVID-19'a Yakalanan Çalışanlarına Ücretli İzin Vermeyecek

Amazon, The Verge tarafından elde edilen bilgiye göre COVID-19'a yakalanan çalışanları için artık yedi güne kadar ücretli izin vermeyeceğini duyurdu. Pazartesi gününden itibaren Amazon, çalışanların tahakkuk ettirdikleri ücretli hastalık süresini kullanma seçeneğiyle birlikte beş güne kadar ücretsiz ancak mazeretli izin sağlayacak.

Amazon, pandeminin başlangıcında ilk olarak 14 günlük ücretli izin sağlıyordu ancak daha sonra Hastalık Kontrol Merkezi'nin güncellediği veriler doğrultusunda bu politikayı bir hafta kısaltmıştı. Şirket artık "onaylanmış" COVID-19 vakaları olan çalışanların, aşılama durumuna bakılmaksızın "standart hastalık izni politikası" uyarınca yalnızca ücretli izin talebinde bulunabileceğini söylüyor. Ayrıca hızlı testlerin geniş kullanılabilirliğini gerekçe göstererek, çalışanlara COVID-19 test sonuçlarını beklerken mazeret izni vermeyi de bırakıyor.

Amazon COVID-19 Politikalarını Güncelliyor

Amazon diğer COVID-19 politikalarından bazılarında da değişikliğe gidiyor. Şirket bundan böyle çalışanlara aldıkları her COVID-19 aşı dozu için 40$ ödediği aşı teşvik programını durduruyor ve artık “yasalar gerektirmedikçe” tüm işyerlerine pozitif COVID-19 vakalarını bildirmeyecek. Amazon, pandemi süresince politikasında düzenlemeler yapmaya devam etti ve Şubat ayında hem aşılanmış hem de aşılanmamış depo çalışanları için maske gereksinimlerini sona erdirdi.

Amazon'un konuyla ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Pandeminin hafiflemesi, COVID-19 aşılarının ve tedavilerinin devam eden kullanılabilirliği ve halk sağlığı yetkililerinin güncelledikleri veriler, COVID öncesi politikalarımıza güvenli bir şekilde uyum sağlamaya devam edebileceğimize işaret ediyor. Koşulları yakından izliyoruz ve mevcut duruma reaksiyon şeklimizi en uygun şekilde ayarlamaya devam edeceğiz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon'un kararı doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.