vivo'dan Heyecanlandıran Model: x100 Ultra, Kamerasıyla Hayran Bırakacak!

vivo yeni modelleriyle konuşulmaya devam ediyor. Yeni amiral gemisi X100 Ultra'nın tanıtıldığı resmi video geldi.

Firmanın üst düzey ismi Başkan Yardımcısı ve Ürün Genel Müdürü Jia Jingdong, telefonun mayıs ayında Çin'de piyasaya sunulacağını belirtti. İlk resmi kaynaktan gelen bu haber kullanıcıları meraklı bir bekleyişe soktu.

Kamerası Yeni Sürprizler Getirecek

Telefonu diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise kamerasının içerdiği yeni teknolojiler olacak. vivo'nun bu yeni modeli ilk defa kendi görüntüleme teknolojisini kullanacak. Ünlü üretici yeni markasıyla fotoğraf ve videoları mükemelleştirmeyi hedefliyor.

vivo'nun amiral gemisi modeli olacak x100 Ultra'nın kamerası ise başka teknolojileri de barındırıyor. Cihazın ilk paylaşılan görsellerinde kamerasındaki Zeiss logosu dikkat çekti. Markanın ünlü kamera lensi üreticisi Zeiss'la olan iş birliği yaptığına işaret ediyor.

Tek başına bu bilgi bile kullanıcıların iştahını kabartmaya yetti. Yeni modelin kamerasının tam 200 megapiksel periskop telefoto olması bekleniyor.

Kamerayla ilgili bir diğer gelişme ise 4.3x optik zoom ve 200x dijital zoom özelliğine sahip olması.Telefon üzerinde taşıdığı 50 MP ultra geniş açı kamerası ve 50 MP telefoto kamerasıyla şov yapmaya devam ediyor.

Yeni model, kamerasının yanında 2K 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik ekranı ile fotoğraf ve videoları kaliteli bir şekilde gösterecek.

Tüm bu özellikler gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Bu heyecan verici gelişmenin ardından vivo'nun X100 ve X100 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.