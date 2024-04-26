Yeni Renault Duster Türkiye'ye Geldi: Hangi Şehirde Üretilecek?

En son gelen haberlere göre Türkiye'deki otomobil kullanıcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Renault'un yeni Dacia Duster modeli Türkiye'deki bir lansmanla tanıtıldı.

Dün gerçekleştirilen lansmanla birlikte yeni bir haber daha paylaşıldı. Bu haber, yeni modelin Bursa'da üretileceği oldu.

Yeni Renault Duster Bursa'da Üretilecek

Duster, hemen hemen 100 ülkede 1.7 milyonun üzerinde satılmış bir efsane. “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” çerçevesinde eskiden farklı ülkelerde üretilen aracın üretim yeri Bursa oldu. Tüm dünyaya Türkiye'den üretilerek ihraç edilecek otomobil hakkında yeni detaylar geldi.

Yeni Duster'ın 25 Nisan'da gerçekleşen lansmanına “Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster” mottosu damga vurdu. Ön ızgara tasarımıyla bambaşka bir araç haline gelen modelin sportif çizgileri büyük beğeni topladı.

Yeni Duster kullanıcılar için farklı çözümler üreten iki ya da dört çekişli seçeneklerle sunulacak. Yapılan tanıtımda ultra verimli E-Tech motor dahil olmak üzere 3 farklı motor seçeneği yeni modele güç verecek.

Aracın ana platformunu multimedya sistemiyle öne çıkan CMF-B platformu oluşturuyor. 4,34 metrelik uzunluğuyla araç, şehirde kullanıcılara manevra kabiliyeti sunarken uzun yolculuklarda konfordan ödün vermiyor. Otomobilin 594 litrelik bagajına ek olarak 29 litrelik iç saklama alanı da geniş ailelerin dostu.

Reanault Duster, şeritte kalma asistanı, aşırı hız uyarı sistemi gibi teknolojilerle rakiplerini teknolojik olarak yakalıyor. Duster'ın 4x4 versiyonu, auto, eco, off-road, çamur ve kar gibi sürüş modlarıyla kullanıcılarına zorlu doğa koşullarında da eşşiz bir deneyim yaşatacak.