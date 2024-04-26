Yeni Renault Duster Türkiye'ye Geldi: Hangi Şehirde Üretilecek?
Yeni Renault Duster, dünyada ilk kez Türkiye’de tanıtıldı. Aracın üretileceği şehir de belli oldu. İşte detaylar!
En son gelen haberlere göre Türkiye'deki otomobil kullanıcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Renault'un yeni Dacia Duster modeli Türkiye'deki bir lansmanla tanıtıldı.
Dün gerçekleştirilen lansmanla birlikte yeni bir haber daha paylaşıldı. Bu haber, yeni modelin Bursa'da üretileceği oldu.
Yeni Renault Duster Bursa'da Üretilecek
Duster, hemen hemen 100 ülkede 1.7 milyonun üzerinde satılmış bir efsane. “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” çerçevesinde eskiden farklı ülkelerde üretilen aracın üretim yeri Bursa oldu. Tüm dünyaya Türkiye'den üretilerek ihraç edilecek otomobil hakkında yeni detaylar geldi.
Yeni Duster'ın 25 Nisan'da gerçekleşen lansmanına “Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster” mottosu damga vurdu. Ön ızgara tasarımıyla bambaşka bir araç haline gelen modelin sportif çizgileri büyük beğeni topladı.
Yeni Duster kullanıcılar için farklı çözümler üreten iki ya da dört çekişli seçeneklerle sunulacak. Yapılan tanıtımda ultra verimli E-Tech motor dahil olmak üzere 3 farklı motor seçeneği yeni modele güç verecek.
Aracın ana platformunu multimedya sistemiyle öne çıkan CMF-B platformu oluşturuyor. 4,34 metrelik uzunluğuyla araç, şehirde kullanıcılara manevra kabiliyeti sunarken uzun yolculuklarda konfordan ödün vermiyor. Otomobilin 594 litrelik bagajına ek olarak 29 litrelik iç saklama alanı da geniş ailelerin dostu.
2024 Dacia Duster Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Dacia’nın 2024 model yeni aracı, Bigster’dan ilham alan hibrit bir otomobil olma özelliğini taşıyor. Bagaj genişliğinin fazla olması, elektrikli motor desteği gibi gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken 2024 Dacia Duster LPG’li alternatiflere de sahip.
Reanault Duster, şeritte kalma asistanı, aşırı hız uyarı sistemi gibi teknolojilerle rakiplerini teknolojik olarak yakalıyor. Duster'ın 4x4 versiyonu, auto, eco, off-road, çamur ve kar gibi sürüş modlarıyla kullanıcılarına zorlu doğa koşullarında da eşşiz bir deneyim yaşatacak.
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