Uzayda İnternet Savaşı Başladı: Starlink'ten Sonra Amazon da Sahnede!

SpaceX'in Starlink ağı, bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki uzak bölgelere yüksek hızlı internet sunma konusunda rakipsizdi. Ancak bu alanda yeni rakipler sahneye çıkmaya başladı. Bunlardan sonuncusu ise Amazon oldu.

ABD merkezli teknoloji devi, Starlink’e rakip olacak uydu internet projesi “Project Kuiper” için önemli bir adım attı. Şirket, bugün sabaha karşı ilk internet uydularını başarıyla uzaya fırlattı. Böylece şirket, küresel uydu internet hizmeti yarışında resmen yerini aldı.

Amazon Uzaya 27 Uydu Gönderdi

Bugün Florida’dan KA-01 kod adlı ilk görevini başarıyla tamamlayan Amazon, görev kapsamında 27 adet internet uydusunu uzaya fırlattı. Şirket, yeni uyduların dünya yüzeyinin 450 kilometre uzaklığında yerini alacağını ve her yere internet sağlama hedefinin ilk adımı olduğunu belirtiyor.

Aktarılanlara göre Amazon, proje kapsamında bireysel kullanıcılar ve işletmeler için yüksek hızlı internet erişimi sağlamak amacıyla büyük bir hedef belirledi: Alçak Dünya yörüngesine 3.200 adet Project Kuiper uydusu yerleştirmek. Bu hamleyle şirket, uzun süredir pazarı domine eden SpaceX’in Starlink ağına güçlü bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Şu an için Starlink'in, yörüngede bulunan 8.000'den fazla uydusu ve 5 milyonu aşkın aktif kullanıcısıyla sektörde açık ara önde olduğunu belirtmek gerekiyor. Pek çok uzman Amazon'un projesinin ise henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve anlamlı bir rekabet için daha birkaç yıl gerektiğini söylüyor.

Peki siz Amazon'un yeni Project Kuiper projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...