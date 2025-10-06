Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Laptop İndirimleri

Amazon, Prime Alışveriş Festivali isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte akıllı telefondan kablosuz kulaklığa oyun konsollarından elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi laptop modelleri hangileri?

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Laptoplar

Prime Alışveriş Festivali, dizüstü bilgisayar saıtn almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar sunuyor. Oyun odaklı laptoplardan günlük kullanım için ideal olan laptoplara kadar geniş bir yelpaze mevcut. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata laptop satın alabilirsiniz.

MacBook Air M3 Özellikleri

Ekran: 15,3 inç, Liquid Retina, 1864 x 2880 piksel çözünürlük

15,3 inç, Liquid Retina, 1864 x 2880 piksel çözünürlük İşlemci: M3

M3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: 10 çekirdekli GPU

Lenovo LOQ 83JE00JLTR Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Lenovo LOQ i5-13450HX

Lenovo LOQ i5-13450HX RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050

Lenovo 83JC00H5TR-201 Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı

15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı İşlemci: AMD Ryzen 5-7235HS

AMD Ryzen 5-7235HS Depolama: 1 TB

1 TB Ekran Kartı: RTX 4050

HP Victus B9KM3EA Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, IPS, 144Hz yenileme hızı

15,6 inç, FHD çözünürlük, IPS, 144Hz yenileme hızı İşlemci: AMD Ryzen 7 8845HS

AMD Ryzen 7 8845HS RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB

1 TB Ekran Kartı: RTX 4050

MSI NB CYBORG 15 Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Intel Core i5 13420H

Intel Core i5 13420H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: RTX4050

ASUS TUF GAMING F16 Özellikleri

Ekran: 16 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

16 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Intel Core i5 210H

Intel Core i5 210H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: RTX 3050

ASUS Vivobook 15 Özellikleri

Ekran : 15,6 inç, FHD çözünürlük

: 15,6 inç, FHD çözünürlük İşlemci: Intel Core i7-1355U

Intel Core i7-1355U RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB

Monster Abra A5 V20.7.4 Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, FHD, 165Hz yenileme hızı

15,6 inç, FHD, 165Hz yenileme hızı İşlemci: Intel Core i7 13620H

Intel Core i7 13620H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB

1 TB Ekran Kartı: RTX 4050

Acer Nitro V 15 Özellikleri

Ekran: 15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı,

15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı, İşlemci: Intel i5 13420H

Intel i5 13420H RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB

1 TB Ekran Kartı: RTX 4050

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer Nitro V 15, IPS ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Intel i5 13420H işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda NVIDIA'nın RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. 2 kilogram ağırlığındaki laptopta ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı yer alıyor.