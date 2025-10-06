Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki En İyi Laptop İndirimleri
Amazon'da başlayan Prime Alışveriş Festivali ile birlikte indirime giren en iyi laptop modelleri hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Amazon, Prime Alışveriş Festivali isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte akıllı telefondan kablosuz kulaklığa oyun konsollarından elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Peki, Amazon'da indirime giren en iyi laptop modelleri hangileri?
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde İndirimli Laptoplar
- MacBook Air M3: %15 indirim ile 56.839 TL'ye düştü.
- Lenovo LOQ 83JE00JLTR: %15 indirim ile 42.499 TL'ye düştü.
- Lenovo 83JC00H5TR-201: %7 indirim ile 31.999 TL'ye düştü.
- HP Victus B9KM3EA: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 32.999 TL
- MSI NB CYBORG 15: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 32.149 TL
- ASUS TUF GAMING F16: %5 indirim ile 34.999 TL
- ASUS Vivobook 15: %5 indirim ile 25.779 TL
- Monster Abra A5 V20.7.4: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 46.979 TL
- Acer Nitro V 15: Prime Alışveriş Festivali Fırsatı ile 33.999 TL
Prime Alışveriş Festivali, dizüstü bilgisayar saıtn almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar sunuyor. Oyun odaklı laptoplardan günlük kullanım için ideal olan laptoplara kadar geniş bir yelpaze mevcut. 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimden yararlanabilir ve daha uygun fiyata laptop satın alabilirsiniz.
MacBook Air M3 Özellikleri
- Ekran: 15,3 inç, Liquid Retina, 1864 x 2880 piksel çözünürlük
- İşlemci: M3
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: 10 çekirdekli GPU
Lenovo LOQ 83JE00JLTR Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı
- İşlemci: Lenovo LOQ i5-13450HX
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050
Lenovo 83JC00H5TR-201 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı
- İşlemci: AMD Ryzen 5-7235HS
- Depolama: 1 TB
- Ekran Kartı: RTX 4050
HP Victus B9KM3EA Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, IPS, 144Hz yenileme hızı
- İşlemci: AMD Ryzen 7 8845HS
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB
- Ekran Kartı: RTX 4050
MSI NB CYBORG 15 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı
- İşlemci: Intel Core i5 13420H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: RTX4050
ASUS TUF GAMING F16 Özellikleri
- Ekran: 16 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı
- İşlemci: Intel Core i5 210H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ekran Kartı: RTX 3050
ASUS Vivobook 15 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, FHD çözünürlük
- İşlemci: Intel Core i7-1355U
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB
Monster Abra A5 V20.7.4 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, FHD, 165Hz yenileme hızı
- İşlemci: Intel Core i7 13620H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB
- Ekran Kartı: RTX 4050
Acer Nitro V 15 Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç, IPS, 144Hz yenileme hızı,
- İşlemci: Intel i5 13420H
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB
- Ekran Kartı: RTX 4050
