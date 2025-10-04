Amazon Prime Gaming Kalkıyor! Ücretsiz Oyunlara Ne Olacak?

Amazon, Prime Gaming kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Şirket, uzun zamandır Prime Gaming markasını kullanımdan kaldırıyor. Bu hizmetin sağladığı tüm avantajlar yine geçerli olmaya devam edecek ancak aboneliğin sunduğu tüm avantajlardan Prime Gaming yerine farklı bir hizmet altında yararlanılabilecek.

Amazon, Prime Gaming Markasını Bırakıyor

Amazon, Prime abonelerine yönelik yeni bir duyuru yaptı. Bu duyuruda Prime Gaming markasını sonlandırılacağını belirtti fakat bu değişikliğin kullanıcılar açısından büyük bir olumsuz etkisi olmayacağını söyledi. Şirketin bu değişikliği bir tür isim değişikliği olarak nitelendiriliyor fakat bunun da ötesinde çok farklı bir şeye dönüşecek.

Amazon, hâlihazırda Prime abonesi olanların Prime Gaming'in sunduğu tüm avantajlardan yararlanmaya devam edeceğini belirtti. Kullanıcılar yine her ay düzenli olarak ücretsiz verilen oyunları alabilecek. Her ay bir ücretsiz Twitch aboneliğinin yanı sıra Twitch platformuna özel diğer tüm avantajlardan faydalanmak mümkün olacak.

Hatırlarsanız geçmişte bu hizmet Twitch Prime olarak adlandırılıyordu ancak daha kapsamlı bir şeye dönüştürmek için hizmetin adı Amazon Prime Gaming olarak yeniden adlandırılmıştı. Şimdi de Prime Gaming, bütün avantajlarıyla beraber Amazon Luna'ya dahil edilecek. Twitch Prime değişikliğinde kullanıcılar herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı. Bu geçiş sürecinde de kullanıcılar açısından hiçbir şeyin değişmeyeceği ifade edildi.

Amazon'un bu hamlesinin arkasında da geçmişteki isim değişikliğine benzer bir neden bulunuyor. Şirket, oyuncular için daha kapsamlı bir oyun hizmeti sunacak şekilde hizmetini büyütmek istiyor. Bunu ayrı hizmetler altında yapmak yerine tek bir hizmet üzerinden sürdürmeyi tercih ediyor.

Bu arada kaçıranlar için Prime Gaming kullanıcılarına şu anda birbirinden harika iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Bunlardan ilki, Steam'de 5.99 dolar (249 TL) fiyat etiketine sahip olan DragonStrike. Diğeri ise 10.49 dolar (437 TL) değerindeki Tormented Souls. Her iki oyunu da oynayarak çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.