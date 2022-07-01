Amazon Prime Gaming 154 TL Değerindeki 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Epic Games gibi Amazon da Amazon Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu ay ise oyuncuları 154 TL değerindeki 4 oyun bekliyor. Bunlar arasında en dikkat çeken Türk asıllı geliştiricilerden oluşan ülke yönetme ve strateji oyunu Suzerain iken diğer 3 oyun ise Maniac Mansion, Fishing: North Atlantic ve Fell Seal: Arbiter's Mark.

A'dan Z'ye her türlü kararda söz sahibi olduğunuz bir ülke yönetiminde stratejilerinizin sizi ön plana çıkaracağı Suzerain bu ay Amazon Prime Gaming'de ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. Temmuz ayının sonuna kadar ücretsiz bir şekilde temin edebileceğiniz oyunlara ücretsiz erişebilmek için Amazon Prime üyesi olmanız yeterli.

Suzerain Hakkında

Başkan Anton Rayne olarak ilk döneminde Sordland'i harabeye çevir veya iyileştir. Kabine üyelerin ve karmaşık bir tarihe sahip olan ülkenin diğer önemli figürleriyle kurduğun iletişimle şekillenen bir politik dramayı yönlendir. Yolsuzluğa karşı çık veya destek ol; ideallerden uzaklaş veya onları savun.

Maniac Mansion Hakkında

Dave ve arkadaşları, beyinlerini Dr. Fred'e bağışlamadan önce Sandy'yi kurtarmaya geldi ve siz Maniac Mansion'un birçok gizemini çözme çabalarının ardındaki beyinlersiniz.

Fishing: North Atlantic Hakkında

Popüler simülasyon oyunu Fishing: Barents Sea'nin devamı olan oyun, kaptan şapkanı bir kez daha takmaya davet ediyor: Büyük Nova Scotia okyanusunu keşfet, tümüyle yeni balıkçılık yöntemlerini dene ve son derece ayrıntılı, çok çeşitli gemilerin keyfini, balıkçılık simülatörü Fishing: North Atlantic'te çıkarın.

Fell Seal: Arbiter's Mark Hakkında

Fell Seal: Arbiter's Mark, hikâye anlatımı ve stratejik savaşlara odaklanan sıra tabanlı bir taktik RPG'dir. Kendi Arbiters grubunuzu kontrol ederken, her karakterin geniş bir sınıf ve yetenek yelpazesinden özelleştirilebilir olduğu gizemli hikâyeyi ortaya çıkarın.