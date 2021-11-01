Amazon Prime Video Kasım 2021 İçerikleri Açıklandı

Amazon Prime Video Kasım 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, kasım ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklendi ve eklenecek?

Henüz bir Prime abonesi değilseniz aylık 7,90 TL'ye Prime üyeliği satın alarak ücretsiz oyun, oyun içi içerikler, üyelere özel indirimler ve aşağıdaki içerikler de dahil olmak üzere yeni ve popüler film ve dizilerden oluşan içerik kütüphanesinden yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime Video Kasım 2021 Takvimi

Kasım ayında Prime Video'da yayına girecek ve Türkçe alt yazı seçeneği ile Prime üyeleri ile buluşacak yapımları aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

1 Always Jane (12 Kasım)

Yönetmenliğini Jonathan C. Hyde'ın üstlendiği Always Jane, 12 Kasım tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Amazon Prime Video'nun içerik kütüphanesine eklenecek. 4 bölümden oluşan belgesel dizi, Jane Noury'nin hayatını konu alıyor.

Belgeselde, bir ailenin koşulsuz sevgisi, büyük sorunlarla başa çıkma yöntemleri, sahip oldukları nezaket ile değişimin gücünü kabullenişleri ve Jane’in gerçekçi bir hayat sürdürebilmesi için tüm engellerin üstesinden gelme çabası yer alıyor.

2. The Wheel of Time (19 Kasım)

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan The Wheel of Time (Zaman Çarkı) isimli dizi, 19 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Robert Jordan’ın çok satan romanından uyarlanan Zaman Çarkı'nın ilk sezonunun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Rosamund Turna, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Sophie Okonedo, Barney Harris, Madeleine Madden, Kae Alexander ve Jennifer Cheon Garcia gibi isimler yer alıyor.

3. Hanna 3. Sezon (24 Kasım)

Başrollerini Esmê Creed-Miles ve Mireille Enos’un paylaştığı dizinin üçüncü sezonu 24 Kasım tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek. Aksiyon ve dram ögelerine sahip olan Hanna'nın sekiz bölünden oluşan ilk sezonu 29 Mart 2019 tarihinde, ikinci sezonu ise 3 Temmuz 2020'de yayımlanmıştı.

Popüler dizinin oyuncu kadrosunda Yasmin Monet Prince, Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Joel Kinnaman, Dermot Mulroney ve Áine Rose Daly gibi isimler bulunuyor. Üçüncü sezonu merak içerisinde beklenen dizi, Hanna isimli kızın hikayesini konu alıyor.