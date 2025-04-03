Kaderinin Belirlenmesine Beş Dakika Kala TikTok İçin Sürpriz Bir Alıcı Çıktı

TikTok'un ABD'deki geleceği, 2024 yılında Biden yönetiminin çıkardığı yasa ile belirsizliğe sürüklenmişti. ABD hükümeti, Çin merkezli ByteDance'in uygulama üzerindeki kontrolünü ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirmiş ve şirketin TikTok'u satmasını zorunlu kılmıştı.

Yasa, Ocak 2025'te yürürlüğe girdi ve 19 Ocak'ta uygulama ABD genelinde 14 saat boyunca erişime kapandı. Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından satış sürecine 75 günlük ek süre verildi.

Şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Verilen ek süre, 5 Nisan 2025'te son bulacak ancak TikTok'un tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu halen belirsizliğini koruyor. Üstelik bir alıcıyla anlaşıldı mı o da henüz bilinmiyor.

ByteDance Satış Yapmak İstemiyor

Çinli teknoloji devi ByteDance aslında en başından beri bu satış fikrine razı gelmedi. Ancak ABD yönetimi uygulamayı yasaklama konusunda kararlı kalırsa, şirketin başka bir seçeneği kalmayabilir.

Öte yandan, Trump yönetimi 5 Nisan öncesinde bir kez daha süre uzatımı yapabileceğini ima etse de, süreci bu tarihten önce tamamlamak istediğini de dile getiriyor.

Piyasada Sürpriz Teklifçi: Amazon

Tanınan ek sürenin bitimine yalnızca iki gün kalmışken teknoloji devi Amazon'dan bir son dakika teklifi geldi.

Amazon'un teklifinin yanı sıra, Oracle, Blackstone ve sürpriz isimler de TikTok'un olası satışıyla ilgileniyor. Ünlü YouTuber MrBeast ve Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian da uygulamanın kontrolünü ele almak için teklif sunanlar arasında.

Teklifler arasında tam satın alma planlarının yanı sıra ortak girişimler ve kısmi mülkiyet önerileri de bulunuyor.

Amazon, resmi teklifini Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e gönderdiği bir mektupla duyurdu. Ancak sektör içindeki birçok uzman bu teklifin ciddiye alınmadığını söylüyor. Buna rağmen haberin duyulmasının ardından Amazon'un hisse değerinde %1,3'lük bir artış yaşandı. Yani piyasa bu hamleye olumlu yönde tepki veriyor. Gerçekleşmesi halinde daha yüksek rakamlara çıktığı görebiliriz.