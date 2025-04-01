Daha Çıkalı 1 Yıl Olmadı: TikTok, Instagram Rakibi Uygulamasının Fişini Çekiyor!

TikTok'un geçen yılın Nisan ayında duyurduğu Instagram rakibi fotoğraf paylaşım uygulaması TikTok Notes için yolun sonu geldi. Öyle ki tamamen kapatılacağı açıklandı. Kanada, Avustralya ve Vietnam gibi ülkelerde test edilen uygulama, beklenen ilgiyi görmedi.

Instagram Rakibi TikTok Notes Kapatılıyor

TikTok tarafından yapılan açıklamada uygulamanın 8 Mayıs'ta kapatılacağı duyuruldu. Bu kararın kolay alınmadığını ifade eden şirket, kullanıcıların uygulamadaki içeriklerini kaybetmemesi için indirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca firma, kullanıcılara Lemon8 adlı TikTok Notes’a kıyasla daha fazla özelliğe sahip uygulamaya geçiş yapabilecekleri konusunda öneri verdi.

Bilmeyenler için TikTok'un sahibi ByteDance tarafından geliştirilen Lemon8, Instagram ile Pinterest karışımı deneyim sunan bir platform. Japonya’da 2020’de kullanıma sunulan uygulama, daha sonra ABD ve Güneydoğu Asya’da da kullanıma açıldı. Kullanıcılara slayt gösterileri, koleksiyonlar, filtreler, çıkartmalar ve metin şablonları gibi pek çok yaratıcı araç sunuyor.

TikTok Notes çıkalı daha 1 yıl bile geçmemişti. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? TikTok Notes uygulamasını kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.