Türkiye'ye Satılan Milyonlarca Stanley Termos İçin İade Çağrısı Yapıldı: Ciddi Yaralanmalara Sebep Olabilir!

Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada epey popülerleşen Stanley markasının termosları, şık tasarımı ve kaliteli olması nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Söz konusu termoslar ile ilgili gündeme gelen son olay ise epey şaşırtıcı.

Amazon Türkiye, milyonlarca kişinin satın aldığı Stanley termoslar için iade çağrısında bulundu. Sebebi ise termosların ciddi yaralanmalara sebep olabilecek kapakları.

2.6 Milyon Stanley Termosu Kapağının Düzgün Çalışmaması Nedeniyle Tehlike Arz Ediyor

Amazon, kısa bir süre önce yaptığı iade çağrısında, yaklaşık olarak çok sayıda Stanley termosunun gevşek kapakları nedeniyle kullanıcıların ciddi yaralanmalar yaşadığını bildirdi. Bu nedenle 2.6 milyon adet termos modelini geri toplama kararı alan şirket, Türkiye'de bu termosları satın alan tüketicilerin ürünleri kullanmaması gerektiği yönünde uyardı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Stanley, Amazon'un uyarılarını doğrularken söz konusu sorunun Switchback ve Trigger Action serisindeki termoslarda yaşandığını belirtti. Bu termoslarda kapakların düzgün çalışmadığını söyleyen Stanley, sorunun ciddi yanık yaralanmalarına yol açabileceğini vurguladı.

Amazon yaptığı duyuruda, termoslar için başlatılan iade işlemi için ilgili bir sayfa paylaştı ve kullanıcıların buradan kolayca termoslarını iade edebileceğini aktardı. Öte yandan güncel olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle pek çok kullanıcının iade sayfasına erişemediği bildiriliyor.

Eğer siz de Amazon'dan ilgili serilere ait bir Stanley termos aldıysanız, buraya tıklayarak iadenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.:.