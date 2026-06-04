Amazon'dan Kullanıcıların Tepkisini Çekebilecek Hamle: Ama Bir Sebebi Var

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında diyebiliriz. Bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da bazı durumlarda “bunun burada ne işi var?” tepkisine yol açabilecek alanlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bunun yeni bir örneği kısa süre önce Amazon uygulamasında yaşandı. Şirket, aramalarda yapay zekayla üretilen ürün görselleri göstermeye başladı. Ancak markaya göre bunun çok önemli bir nedeni var.

Amazon Uygulamasında Neden Yapay Zekayla Üretilen Görseller Gösteriliyor?

Amazon uygulamasında bundan böyle arama butonuna yazmaya başladığınız andan itibaren girdiğiniz metinle uyumlu yapay zeka görselleri gösterilecek. Bunu biraz daha açarsak örneğin mavi renkli bir kıyafet arattığınızı varsayalım. Bu ürünü arama alanına yazmaya başladığınız ilk andan itibaren sistem aratmak istediğiniz ürünü tespit edecek. Alt tarafta ise 'Bu yapay zeka görsellerine benzeyen ürünleri bulun' şeklinde yapay zekayla üretilen görselleri gösterecek. Hatta yapay zekayla üretilen görsellerden birine tıkladığınızda karşınıza buna benzer gerçek ürünler çıkacak.

Buradaki asıl amaç arattığınızda size yapay zekayla üretilen görsellerin gösterilmesi değil. Yani burada gerçek ürünlerin yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuş versiyonları gibi bir durum söz konusu olmayacak. Sadece arama yaptığınız esnada aklınızda bir fikir olmuşmasını sağlayacak bir özellik olacak diyebiliriz.

Bu özelliğin bir diğer avantajı ise kıyafet satın almak istediğinizde aklınızda belirli bir stil yoksa yapay zekanın oluşturduğu görsellerin size yardımcı olabilmesi. Yapay zeka görsellerinden birine tıkladığınızda benzer gerçek ürünleri görüntüleyebileceksiniz.

Amazon'da Başka Hangi Yapay Zeka Özellikleri Var?

Amazon'un tek yapay zeka özelliği bu değil. Zira platforma son dönemde çok sayıda yeni özellik eklendi. Örneğin, platformda ürün incelemeleri artık yapay zekayla özetlenebiliyor. Bu sayede ürünün artılarını ve eksiklerini kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Öte yandan marka ayrıca bazı ürünler için kısa sesli özetler sunuyor. Bu özetlerde ürünün temel özellikleri yapay zeka tarafından sesli olarak kullanıcılara aktarılabiliyor. Bir diğer özellik ise Amazon Lens Live diyebiliriz. Telefonunuzun kamerasını kullanan bu işlevle birlikte sokakta, mağazada ya da sosyal medyada gördüğünüz ürünlerin aynısını veya benzerlerini platformda kolayca bulabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Amazon'da çok sayıda kullanışlı yapay zeka özelliği bulunuyor. Ancak ben şahsen bu son özelliği çok beğenmedim. Zaten Amazon gibi platformlar gerçekten başarılı arama sonuçları verebiliyor. Açıkçası bir kıyafet satın alacak olsam doğrudan kendim aratırım. Yapay zekayla üretilen görsellere tıklayıp benzer ürünlere gitmezdim.