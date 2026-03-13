Amazon'un Yeni Yapay Zekası, Sizi Sözleriyle Sinir Edecek

Amazon, yapay zeka asistanı Alexa Plus için yeni bir karakter tanıttı. Şimdiye kadar mevcut tüm kişiliklerden farklı olarak çok daha farklı davranan bu karakter, Sassy olarak adlandırılıyor. Sürekli olarak iğneleyici sözler söyleyen ve hatta tasvip edilmeyen sözcükler kullanmaya kadar gitmesiyle dikkatleri üzerinde topladı.

Alexa Plus'ın Sassy Kişiliğinin Özellikleri Neler?

Şimdiye kadar geliştirilen yapay zeka destekli sesli asistanlar genellikle kullanıcının isteklerini yanıtlamaya odaklanıyordu. Google'ın yapay zekası Gemini ya da Apple'ın Siri asistanında farklı ses tonları arasında seçim yapmak mümkün olsa da hepsi temelde size yardımcı olmaktan başka bir amacı olmayan dost gibi davranıyor.

Mevcut asistanlardaki bu tekdüzelik, Amazon'un yeni yapay zeka kişiliği ile kırılmış durumda. Şirketin kendi sesli asistanı Alexa Plus'a eklenen yeni kişilik modu, normalde sivri dilli bir karakter olarak tasarlandı. Öyle ki bazen tasvip edilmeyen kelimeler bile kullanabiliyor. Şirket, yeni karakteri keskin zekaya sahip ve alaycı olarak tanımladı. Ayrıca zaman zaman sansürlenmiş olumsuz sözcüklerle kişiliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sassy İçin Güvenlik Önlemleri Alındı mı?

Amazon, Sassy modunun her ortam için uygun olmayabileceğinin bilincinde hareket ederek bazı güvenlik önlemleri aldı. Bu modu açmak için öncelikle asıl sahibinin onay vermesi gerekiyor. Böylece sadece kullanıcının istemesi hâlinde devreye giriyor, diğer kullanıcılar -özellikle de küçük yaştakiler- yapay zeka asistanının söyleyebileceği kötü ya da iğneleyici sözcükleri duymuyor.

Diğer bir yandan Sassy her ne kadar çoğu kuralın devre dışı bırakıldığı bir mod olsa da hâlâ belirli rollere bağlı kalmaya devam ediyor. Örneğin ırkçılık yapmıyor, kullanıcıların hayatını riske atabilecek tehlikeli tavsiyelerde bulunmuyor. Bu tür güvenlik önlemleri arka planda çalışmaya devam ediyor. Yani Amazon, bu modla mevcut kalıpların biraz dışına çıkmış olsa da ipleri tamamen elinden bırakmadı.

Alexa Plus'ın Mevcut Yapay Zeka Kişilikleri Neler?

Brief: Gereksiz uzatmaz, konunun sadece özünü verir.

Gereksiz uzatmaz, konunun sadece özünü verir. Sweet: Sizi sürekli destekler, en yakın dostunuz gibi davranır.

Sizi sürekli destekler, en yakın dostunuz gibi davranır. Chill: Sakin tonda konuşur, sinirli olduğunuz bir anda sizi sakinleştirmeye çalışır.

Sakin tonda konuşur, sinirli olduğunuz bir anda sizi sakinleştirmeye çalışır. Sassy: Sizinle alay eder, kelime oyunları yaparak sinirini bozabilir.

Editörün Yorumu

Yapay zeka destekli sesli asistanları kullanma amacım onlarla sohbet etmek değil, bir konu hakkında bilgi edinmek olduğu için bu tür modları pek tercih edeceğim söylenemez. Hatta son derece anlamsız bulduğum bile söylenebilir. Sesli asistanlar her ne kadar bu tür modlarla insanların günlük yaşamının bir parçası hâline getirilmeye çalışsa da sesli asistanları benim gibi kullanan pek çok insan bulunuyor. O yüzden çok da yaygın kullanılacağını zannetmiyorum.