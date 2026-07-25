Meclisten Geçti: Otomobilde Asgari ÖTV Dönemi!

TBMM Genel Kurulu'nda yeni torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre binek otomobil ve motosikletlerde yeni bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi getirildi. Yeni ÖTV düzenlemesi doğrultusunda ilk kez 'asgari maktu' kavramı uygulanacak. Böylece araçların fiyatlarından bağımsız şekilde taban bir ÖTV uygulaması yapılmasının önü açılıyor.

Yeni Asgari ÖTV Miktarları Ne Kadar Olacak?

Kabul edilen torba yasa ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda önemli değişmeler bizleri bekliyor. Yeni yasa ile motosiklet ve binek araçlar asgari maktu vergilendirme sistemine dahil edildi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı'na ÖTV asgari maktu miktarları konusunda geniş yetkiler verildi.

Yapılan son değişiklik doğrultusunda bundan böyle gücü 4 kW üstü motosiklerden en az 30 bin TL, binek otomobillerden ise en az 100 bin TL ÖTV alınacak. Belirlenen bu tutarların Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı kapsamında her yıl güncelleneceğini de hatırlatalım.

Yeni yasa kapsamında uygulanacak asgari ÖTV tutarları şu şekilde:

4 kW ve üzeri güce sahip L sınıfı araçlar için asgari maktu ötv tutarı: 30 bin TL

Elektrikli ve içten yanmalı motora aship tüm binek araçlar için asgari maktu ötv tutarı: 100 bin TL

Cumhurbaşkanı Asgari Maktu ÖTV Miktarını Artırabilecek Mi?

Kabul edilen yasada Cumhurbaşkanı'na geniş bir yetkilendirme de sağlanıyor. Alınan karara göre Cumhurbaşkanı belirlenen asgari maktu ÖTV miktarını 10 katına kadar artırmaya veya sıfıra indirme yetkisini elinde bulunduruyor. Bir başka deyişle Cumhurbaşkanı, asgari ÖTV miktarını 1 milyon TL'ye kadar çıkarabilecek.

Diğer yanda kabul edilen torba yasada araçların teknik ve fiziksel özelliklerine göre farklılaştırılmış ÖTV matrah ve maktu tutarları belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı araçların çmotor gücü, çekiş sistemi, batarya kapasitesi veya yolcu sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak farklı asgari maktu miktarları belirleyebilecek. Bu da geçtiğimiz hafta resmileşen ÖTV'de çekiş sistemi kriterine uygun bir gelişme olarak sayılabilir.

Yeni ÖTV Düzenlemesinden Hangi Araçlar Etkileniyor?

Yeni düzenleme ile mevcut 4 kW ve üzerinde güce sahip olan motosiklet ve mikromobilite araçları bu sınıfa dahil edilmiş durumda. Buna göre Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi araçlar bu kapsamda yer alıyor. Diğer yandan hâlihazırda oldukça yüksek ÖTV ödenen binek otomobillerden giriş seviyesinde bile 100 bin TL'nin üzerinde vergi alındığı için bu yasa şimdilik bu araçları etkilememiş gibi görünüyor.

Ancak Cumhurbaşkanı'na verilen asgari ÖTV miktarını 10 katına çıkarma yetkisi ile belirlenen tutar 1 milyon TL gibi rakamlara çıkabilir. Bu da önümüzdeki dönemde çok daha yüksek fiyatlı otomobillerle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Örnek vermek gerekirse temmuz ayı itibarıyla Fiat Egea'nın giriş fiyatı 1 milyon 369 bin TL. Yüzde 75'lik ÖTV dilimine giren otomobilden 489 bin 250 TL tutarında ÖTV ve 228 bin 316 TL'lik KDV alınıyor. Aracın vergisiz fiyatı ise yaklaşık olarak 652 bin TL. Fiat Egea'nın en ucuz versiyonundan alınan ÖTV miktarının 1 milyona çıkarılması durumunda aracın fiyatı 1 milyon 982 bin TL'ye çıkabilir.

Editörün Yorumu

ÖTV miktarlarından şikayet ettiğimi bugünlerde gelen yeni ÖTV düzenlemesi ile kafalar yine karışmış durumda. Belirlenen miktarlar henüz otomobillerdena alınacak ÖTV miktarlarını etkilemiyor olarak görünse de ilerleyen dönemde asgari maktu ÖTV miktarının artırılması ya da yeniden düzenlenmesi ile farklı senaryolarla karşılaşabiliriz.

Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi 100 bin TL olarak belirlenen bu miktarın Cumhurbaşkanı onayı ile 10 katına çıkarılması en ucuz otomobillerden bile 1 milyon TL'lik vergi alınabileceği anlamına geliyor. Umarım bu yasa olduğu gibi kalır ve otomobiller için daha fazla vergi ödemeyiz.