Amazon Yapay Zekâ Konusunda Uyardı: "Aptallık Yapmayın"

Teknoloji dünyası, iş gücünü yapay zekâ ile değiştirmeye başladı. Günümüzde pek çok meslek grubu, bu doğrulta evrimleşmeye başladı. Ancak her konuda beli yapay zekâya bağlamak, sağlıklı bir hamle değil. Amazon Web Services'in (AWS) CEO'su Matt Garman, özellikle genç çalışanların yerine yapay zekâ servislerini koyan şirketlerin "aptalca davrandığını" belirterek, ilerleyen 10 yılda gerçek donanıma sahip tecrübeli birini bulmak istediklerinde kimseyi bulamayacaklarının altını çizdi. Garman, yapay zekâ çözümlerinin yalnızca kısa vadede maliyet odaklı bir adım olduğunu, uzun vadede ise şirketlerin yetenek havuzunu kurutacağını söyledi.

"Genç Çalışanları Sistem Dışına İterseniz Pişman Olursunuz"

Bir podcast yayınında konuşan Garman, genç kitleyi iş dışına itmenin ağır sonuçları olacağını vurguladı. Ona göre iş dünyasında tek bir uzmanlığa yaslanmak yeterli değil; genç kitle ise öğrendiğini sıkıca kavrama, üstelik bunu şirketlerin çok tuttuğu yapay zekâ araçlarını dışlamadan gerçekleştirebilme yeteneklerine sahip.

Goldman Sachs verilerine göre, 2024'ten bu yana 20-30 yaş aralığındaki teknoloji çalışanlarının işsizlik oranı %3 artarak genel işsizlikten dört kat hızlı yükseldi. Şimdi ise teknoloji şirketleri, yapay zekâya bel bağlayarak bu süreci daha kötü hale getiriyor. CEO Garman, bu konuda şöyle diyor:

Genç çalışanlar en düşük maliyetli personelinizdir ve aynı zamanda yapay zekâ araçlarını en hızlı benimseyenlerdir. Eğer onları sistemin dışına iterseniz, 10 yıl sonra kimse birikimli deneyime sahip olmayacak. Ayrıca gelecekte sadece diploma sahibi olmak da yetmeyecek. Gençlerin eleştirel düşünme, yaratıcılık ve teknolojik değişimlere uyum sağlama becerilerini geliştirmesine fırsat verilmeli.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekânın iş gücünü tamamen alması, Garman'ın dediği gibi önümüdeki 10 yıllık süreçte kötü sonuçlar doğuracak mı? Yorumlarda buluşalım.