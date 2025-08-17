Korkulan Haber Geldi: ChatGPT Yakında Reklamlarla Dolup Taşabilir!

Günümüzde kullandığımız birçok sosyal medya ve internet platformu, gelir elde etmek amacıyla reklam gösteriyor. Bu politika henüz popüler yapay zeka araçlarına uygulanmamıştı. Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira OpenAI, ChatGPT'de reklam gösterilmesi fikrini değerlendiriyor.

Gelen son bilgilere göre şirket, yapay zeka destekli sohbet botunun artan maliyetlerini karşılamak amacıyla platformda reklam gösterilmesine sıcak bakıyor. Kullanıcıların böyle bir uygulamaya nasıl tepki vereceği belirsizliğini korurken, son dönemde ChatGPT'nin Instagram ve Facebook'tan bile daha fazla ziyaret edildiği düşünüldüğünde, elde edilebilecek reklam gelirlerinin astronomik boyutlara ulaşabileceği konuşuluyor. İşte detaylar!

ChatGPT, Kullanıcılara Ürün Tavsiyeleri Vererek Reklam Alabilir

Kısa bir süre önce reklam iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan ChatGPT başkanı Nick Turley, reklam göstermeye açık olduklarını ancak bu yönde bir adımın "çok düşünceli ve kullanıcı dostu" olacak şekilde atılması gerektiğini vurguladı.

Turley, ChatGPT'nin kullanıcı istekleriyle direkt olarak ilgili olması gerektiği için reklamlar için pek de uygun bir platform olmadığını, ancak farklı türdeki reklam modellerini destekleyebileceğini söylüyor.

Buna göre OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcı isteği doğrultusunda ürün tavsiyeleri verebileceği bir reklam modeli üzerinde çalışıyor. OpenAI'ın satışlardan pay almasını sağlayabilecek "ChatGPT'de Ticaret" adındaki bu sistemi test ettiklerini söyleyen Turley, bu sistemin herhangi bir ticari anlaşma olmadan tamamen ChatGPT'nin kullanıcılara en ihtiyaç duydukları ürünü önermesiyle çalışacağını belirtiyor.

OpenAI, Milyarlarca Dolarlık Gelire Rağmen Hala Zarar Ediyor

Her ne kadar ChatGPT'de reklam gösterilmesi olumsuz bir gelişme olarak yorumlansa da OpenAI'ın bu yapmak zorunda kaldığı söylenebilir. Nitekim ChatGPT kısa bir süre önce 700 milyon kullanıcı sayısını geride bırakıp, 20 milyon ücretli aboneye ev sahipliği yapsa da hala maliyetleri karşılayamıyor.

Verilere göre OpenAI, 2024'te abonelik ücretlerinden elde ettiği 3.7 milyar dolarlık geliri bu yıl 12.7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Buna rağmen şirket, büyük kullanıcı kitlesi nedeniyle zarar etmeye devam ederken, 2029 yılından önce pozitif nakit akışına ulaşmayı beklemiyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekayı reklamlarla karıştırma konusundaki endişelerini geçmişte dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada reklam fikrinin kendisini rahatsız ettiğini ve yalnızca son çare olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Altman, geçtiğimiz ay verdiği bir demeçte ise bilinçli bir şekilde uygulanması halinde reklamlara tamamen karşı olmadığını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT'de nasıl bir reklam modeli uygulanmalı? Yorumlarda buluşalım.