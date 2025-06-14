AMD Bütçe Dostu ve Performansta Üzmeyecek İşlemcisini Duyurdu

AMD, AM4 soketleri için Ryzen 5 5500X3D adlı yeni bir işlemci duyurdu. Bu işlemci, X3D işlemcilerin en düşük performanslısı, dolayısıyla muhtemelen en ucuzu da olacak. Şu an için yalnızca Latin Amerika pazarında satışta olan işlemcinin global erişimi henüz netleşmedi.

Fiyat ve resmi bir bilgi olmamakla beraber ürüne dair bir basın açıklaması da yapılmadı. Ancak ürün sayfası, AMD'nin sitesinde aktifleştirildi.

Ryzen 5 5500X3D Özellikleri

Ryzen 5 5500X3D, Ryzen 5 5500 modeliyle karşılaştırıldığında saat hızları açısından daha yavaş olsa da, 16 MB yerine 96 MB L3 önbellek barındırması sayesinde oyunlarda ciddi performans artışı sağlayabiliyor. Düşük bütçeli oyuncular için uygun bir alternatif olacak işlemcide Zen 3 mimarisi yer alıyor. Bu mimaride 3D V-Cache teknolojisi barınabiliyor. Böylece oyun performansı daha akıcı oluyor.

Model Ryzen 5 5500X3D Çekirdek/İzlek 6C/12T Temel Saat Hızı 3.0 GHz Boost Saat Hızı 4.0 GHz L3 Önbellek 96 MB TDP 105W Soket AM4 Mimarî Zen 3

İşlemcinin temel saat hızı 3.0 GHz, boost ise 4.0 GHz olarak belirlenmiş. 6 çekirdek ve 12 izlek yapısıyla geliyor ve tam 96MB L3 önbelleğe sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Ryzen 5 550X3D vs. Ryzen 5 5600X Karşılaştırması

Bu keseye uygun olan AM4 soketli işlemci, Türkiye'de oldukça talep gören bir işlemci olan AMD Ryzen 5 5600X Altı Çekirdekli versiyonla karşılaştırıldı. Testler, Radeon RX 7800XT ekran kartıyla çeşitli oyunlar üzerinde gerçekleştirildi ve popüler oyunlar üzerinde karşı karşıya getirildi. Ryzen 5 5500X3D, popüler oyunlardan Counter-Strike 2'de en düşük 182, en yüksek 501 FPS'e ulaşırken AMD Ryzen 5 5600X'in en düşük 136, en yüksek 429 FPS'e çıktığı görüldü.

Diğer oyunlarla yapılan test sonuçlarını aşağıdan izleyebilirsiniz:

AMD Ryzen 5 5500X3D Türkiye Fiyatı

Ryzen 5 5500X3D, muhtemelen 150 (~6000 TL) dolarlık bir fiyatla çıkacak. Vergiler ve diğer masraflar göz önüne alındığında fiyatı 9.600 TL civarlarında olabilir. Bu, ülkemizde epey popüler olan ve üstte test videosunu da gördüğünüz daha düşük model AMD Ryzen 5 5600X'in 5.399 TL'lik fiyatının bir tık üstünde kalıyor.