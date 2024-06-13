Computex 2024'te Skandal: AMD'nin 'Yeni' İşlemcileri Aslında Eski mi?

AMD, Computex 2024'te Ryzen 9 5900 XT ve Ryzen 7 5800 XT adında yeni işlemciler duyurdu. Heyecan verici gibi görünse de, bu işlemcilerin aslında eski Zen 3 mimarisi üzerine kurulu ve yeniden paketlenmiş Ryzen 9 5950X ve 5850X modellerinden ibaret olduğu ortaya çıktı.

Eleştirmenler, AMD'nin yeni ürünler olarak pazarladığı işlemcilerin, aslında sadece eski modellerin yeni adlandırmaları olduğunu ve performanslarında kayda değer bir artış olmadığını öne sürdüler. Peki gerçek veriler neyi gösteriyor? İşte ayrıntılar…

AMD’nin Sunduğu Performans Verileri Yanıltıcı mı?

AMD'nin sunumunda, bu yeni işlemcilerin Intel'in rakip ürünlerini oyunlarda birkaç puan farkla geride bıraktığı gösterilmişti. Ancak Hardware Unboxed adlı YouTube kanalı aylık Soru-Cevap etkinliğinde, performans rakamlarını sıraladı ve AMD'nin verilerinin gerçek performans farkını tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Eleştirilerin temel noktası, AMD'nin bu işlemcileri test etmek için nispeten zayıf bir grafik kartı olan RX 6600'ü kullanmış olması. Bu durum, oyunlarda darboğaz oluşmasına ve işlemci performansı arasındaki farkların gölgelenmesine neden olabilir.

Ayrıca, AMD'nin paylaştığı verilerin, Ryzen 7 5800 XT için Cyberpunk 2077'de sadece %12'lik bir performans artışı göstermesine rağmen, diğer oyunlarda sadece %1 ila %2'lik marjinal artışlar sunduğuna dikkat çekiliyor.

Hardware Unboxed'ın kendi testlerinde ise, daha güçlü bir grafik kartı kullanarak, Intel'in Core i7-13700K işlemcisinin Ryzen 9 5900 XT'den yaklaşık %36 daha hızlı olduğunu tespit edildi. Benzer şekilde, Core i5-13600K'nın Ryzen 7 5800 XT'den yaklaşık %28 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.