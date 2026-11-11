Gemini 4 Carbon Duyuruldu! Yazılım Geliştirmeyi Aşırı Kolaylaştırıyor

Google, Gemini 4 Carbon modelini geliştiricilerin, şirketlerin ve bireysel kullanıcıların erişimine açtı. Yeni model, tek bir komutla uzun süren projeler geliştirebiliyor. Kod yazma, hata bulma, veri analizi ve 3D yani üç boyutlu oyun geliştirme gibi farklı görevler için kullanılabiliyor.

Google Antigravity üzerinden sunulan sistemde AI agent kullanarak bir görevi paylaştırabiliyorsunuz. Ayrıca bu agentların çalışmalarını anbean takip edebiliyorsunuz. Özellikle büyük projelerde geliştirme süresini kısaltması ve iş bölümünü kolaylaştırması açısından büyük avantaj sağlaması muhtemel.

Gemini 4 Carbon ile Neler Geliştirilebilir?

Carbon, çalışan web tabanlı uygulamalar, tarayıcı oyunları ve etkileşimli 3D projeler hazırlayabiliyor. Google, modelin potansiyelini ortaya koymak için birkaç örnek de sunmuş durumda. Öne çıkan örnek projelerden bazıları şu şekilde:

3D açık dünya oyunu: Google'ın Mountain View kampüsünde geçen oyunda oyuncular bisiklete binen bir pelikanı kontrol edebiliyor.

Eyfel Kulesi sergisi: Tarihi fotoğraflar ve mühendislik çizimleri kullanılarak kulenin inşaat sürecini gösteren etkileşimli bir 3D sergi oluşturuldu.

Mağaza tasarımı: Google Merchandise Store için beş farklı tasarım konsepti ve yeni ürün görselleri üretildi.

Gemini 4 Carbon Büyük Yazılım Projelerindeki Hataları Bulabiliyor mu?

Carbon, büyük yazılım projelerinde birden fazla dosyayı ve sistemi ilgilendiren sorunları inceleyebiliyor. Eski kodları analiz edebiliyor, farklı modüller (bir yazılımın farklı işlevlerini yerine getiren bağımsız bölümler olarak düşünebilirsiniz) arasındaki hataları araştırabiliyor ve gerekli değişiklikler varsa bunları da uygulayarak olası problemleri giderebiliyor.

Google tarafından da yer verildiği gibi, HubX'in gerçekleştirdiği bir testte 14 bin test içeren bir yazılım projesindeki 16 gerçek hata düzeltmesinin yüzde 94'ünü başarıyla tamamladı. Bu işlemler sırasında yeni bir hata meydana gelmedi. OpenCode ekibinin paylaştığı başka bir örnekte ise sıfırdan Rust tabanlı bir arayüz kütüphanesi oluşturdu.

Gemini 4 Carbon Siber Güvenlik Açıklarını Tespit Edebiliyor mu?

Carbon, yazılımlardaki güvenlik açıklarını inceleyebiliyor ve bunların gerçekten saldırıya açık olup olmadığını değerlendirebiliyor. Tespit ettiği sorunlar için düzeltme önerileri de hazırlayabiliyor. Google'ın paylaştığı çalışmalarda model, popüler bir açık kaynak yazılımdaki iki hatanın kullanılabilir güvenlik açığı olduğunu doğruladı.

Hazırlanan testlerin ardından açıklar kritik seviyeye yükseltildi ve yazılım için güncelleme yayınlandı. Wiz tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise iki büyük SaaS sağlayıcısının sistemlerinde daha önce bilinmeyen güvenlik açıkları bulundu. Üstelik tespit işlemleri de iki saatten az bir zaman aldı.

Gemini 4 Carbon Bilimsel Araştırmalarda Nasıl Kullanılabilir?

Carbon'un kullanım alanları matematik, fizik, biyoloji ve ilaç araştırmalarına kadar uzanıyor. Google araştırmacıları, Signal uygulamasının şifreleme protokolünü matematiksel olarak doğrulamak için modelden yararlandı. AlphaProof Code ile birlikte çalışan ajanlar, güvenlik özelliklerini ispatlamak amacıyla Lean dilinde milyonlarca satır kod üretti.

Google'a göre normalde yıllar sürebilecek çalışma birkaç hafta içinde tamamlandı. Protein araştırmalarında da modelin yeteneklerinden faydalanıldı. Bilinen benzerleri az olan proteinleri bulmak için çok büyük genetik veri arşivleri incelendi. Test edilen yedi protein ailesinde bulunan benzer protein sayısı ortalama 40 kat artırıldı.

Carbon ayrıca laboratuvar çalışmalarında da kullanıldı. Bu çalışmalarda ise deney verilerindeki tutarsızlıkları belirlemek için kullanıldı. Otomatik karıştırma işlemlerindeki hatalar ve araştırma cihazlarında kalan örnek kalıntıları tespit edilerek analiz süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olundu. Bu örneklerden de görülebileceği üzere model genel olarak bilimsel araştırmalarda süreci kolaylaştırıyor.

Gemini 4 Carbon Nereden Kullanılır?

Google, Carbon'a farklı hizmetler üzerinden erişim imkânı sağlıyor. Bu yeni modele erişmek için kullanılabilecek platformlar şu şekilde:

Google AI Studio: Ücretli Gemini API kullanıcıları erişebiliyor.

Google Antigravity: Google AI Ultra abonelerine sunuluyor.

Gemini uygulaması: Google AI Ultra aboneleri kullanabiliyor.

Google Arama: AI Mode üzerinden Google AI Ultra abonelerine açılıyor.

Gemini for Business: Kurumsal müşteriler API veya model seçimi üzerinden erişebiliyor.

Fairwind Programı: Siber güvenlik uzmanları başvuru yaparak Carbon'un güvenlik özelliklerini kullanabiliyor.

Gemini 4 Carbon'un Fiyatı Ne Kadar?

Gemini 4 Carbon'u API üzerinden değil de Google Arama, AI Studio ve benzeri yöntemlerle kullanacaksanız genel olarak Google AI Ultra aboneliğine ihtiyacınız var. Bunun fiyatı da aylık 1.480 TL şeklinde. API üzerinden kullanacaksanız da modele gönderilen her 1 milyon token için 2 dolar (100 TL), modelin ürettiği her 1 milyon token için 10 dolar (502 TL) ücret alınıyor.

Bu arada herkese tamamen ücretli olmadığını da belirtmek gerek. Öyle ki bilim insanları için ayrıca ücretsiz erişim programı mevcut. Programa kabul edilen araştırmacılar, Gemini 4 Carbon ve Argon modellerini Google Antigravity üzerinden altı ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Editörün Yorumu

Gemini 4 Carbon, günlük kullanım için yapay zekadan destek almak isteyenler için aşırı gerekli model sayılmaz. Bana göre daha çok yazılım geliştirme ve teknik araştırmalarla uğraşanlara hitap ediyor. Büyük projelerde hata bulabilmesi, yazdığı kodları test edebilmesi ve birden fazla aşamayı kendi başına yürütebilmesi, özellikle yazılımla uğraşanların iş yükünü ciddi ölçüde azaltabilir.

Bilimsel araştırmalara katkısı da önemli. Büyük veri kümeleriyle çalışan araştırmacılar, Carbon'un yeteneklerinden büyük fayda elde edebilir. Özellikle uzun ve karmaşık görevleri üstlenebilmesi ve bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz yürütebilmesi de modeli gerçekten değerli kılıyor.