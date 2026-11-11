OPPO'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N7 hakkında merak edilen bazı özellikler ortaya çıktı. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bilgilere göre cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find N7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen teknik özellik İç Ekran 7,6 inç katlanabilir ekran Ekran Tasarımı Katlanma izini gizleyen yeni menteşe İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Ana Kamera 200 MP Ek Sensör Çok spektrumlu sensör Batarya 6.500 mAh Tasarım İnce ve hafif gövde

OPPO Find N7'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Sızıntıya göre OPPO Find N7, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada serinin bir önceki modeli OPPO Find N6'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Find N7'nin Kamerası Kaç MP Olacak?

OPPO Find N7'nin arka kamera sisteminde 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameranın yer alacağı iddia edildi. Sensörün modeli, diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme desteği hakkında henüz bilgi yok. Kamera sisteminde çok spektrumlu sensör de bulunacak. Bu sensörün görüntü işleme sırasında derinlik bilgisinin ve renk doğruluğunun korunmasına yardımcı olması bekleniyor. Özellikle farklı ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda renklerin daha doğal görünmesi açısından bu teknoloji fayda sağlayabilir.

OPPO Find N7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO Find N7'nin 6.500 mAh kapasiteli bataryayla geleceği söyleniyor. Katlanabilir telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Find N6'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO Find N7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find N5 ve Find N6 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find N7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Find N7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortya açıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find N7'nin işlemciden kameraya kadar birçok açında oldukça iddialı bir katlanabilir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde ise kaliteli fotoğraf ve video çekilebilecektir.