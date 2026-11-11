Steam'de En Çok Satılan Oyunlar: 14 Yıllık Oyun da Listede!

Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Bununla birlikte 3-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Football Manager serisinin yeni oyunu, listenin ilk sırasında konumlandı. Listede ayrıca 14 yıl önce piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 3-10 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde yer alan Football Manager 27, futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Oyunda bir teknik direktör gibi futbol takımını yönetiyoruz. Bu doğrultuda takımın nasıl oynayacağına karar veriyoruz, ilk 11'i belirliyoruz, transferler yapıyoruz ve maçlarda doğru kararlar vermeye çalışıyoruz.

Oyunda takımın eksiklerini belirleyerek yeni futbolcular arayabiliyoruz ve oyuncularla sözleşme görüşmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Takımı 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 veya farklı bir dizilişle sahaya çıkabiliyoruz ve oyunculara hangi görevleri vereceğimizi belirleyebiliyoruz. Bunların yanı sıra rakibin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek maç planını değiştirebiliyoruz.

Üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare 4 bulunuyor. Oyun Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçiyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda aksiyon dolu görevler mevcut.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Call of Duty: Modern Warfare 4 Phantom Blade Zero Football Manager 27 Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim EA Sports FC 27 Final Fantasy XIV Online Moon Sweepers Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered Dead by Daylight Rust

Dünya genelinde 3-10 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty: Modern Warfare 4 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında Phantom Blade Zero, üçüncü sırada ise Football Manager 27 konumlandı. Bu oyunları Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim, EA Sports FC 27 ve Final Fantasy XIV Online takip etti.

Editörün Yorumu

Listede uzun yıllar önce piyasaya sürülen simülasyon türündeki Euro Truck Simulator 2 ve açık dünya türündeki GTA 5 gibi oyunların da listede yer alması dikkatimi çekti. Bu durum, bazı oyunların yıllar geçmesine rağmen popülerliğini devam ettirdiğini gösteriyor. Listede ayrıca Football Manager 27, Moon Sweepers ve Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi yeni oyunlar da bulunuyor.