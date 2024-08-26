AMD'nin Yeni Nesil GPU'su GFX1201 Ortaya Çıktı! Özellikleri Neler?

AMD, merakla beklenen yeni nesil grafik işlemcisi GFX1201 ile oyun dünyasında yeni bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. GeekBench benchmark testlerinde ortaya çıkan bu yeni GPU, Radeon 8000 serisinin ilk üyesi olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 16 GB VRAM’e sahip yeni GPU, test sırasında maksimum 2101 MHz frekansta çalıştı. Peki detaylı özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

AMD Grafik İşlemcisi GFX1201 Özellikleri Neler?

Test sonuçlarına göre, yaklaşık 16 GB VRAM ve 2101 MHz maksimum frekans gibi etkileyici özelliklere sahip olan GFX1201, AMD'nin her nesil GPU'suna özel verdiği "gfx" kod adıyla RDNA4 mimarisine geçiş yaptığını doğruluyor.

Test sonuçları, GPU'nun 28 adet Compute Unit ile donatıldığını gösteriyor. Bu değer, önceki nesil Radeon RX 7900 XTX'in 48 Compute Unit'ine kıyasla daha düşük olsa da, yeni mimarinin daha verimli çalışabileceği öngörülüyor.

GFX1201'in 28 WGP (Work Group Processor) ile toplamda 56 hesaplama birimine sahip olması, performans açısından Radeon RX 7800 XT modeline yakın bir seviyede olacağını düşündürüyor. Bu da, yeni GPU'nun orta seviye oyuncular için oldukça cazip bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, GFX1201'in test edildiği sistemde Intel Core i7-12700F işlemci, ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 anakart ve 16 GB DDR4 RAM kullanıldığından genel olarak orta seviye bir performans sunan bir sistem olarak değerlendiriliyor.

AMD, henüz GFX1201'in tam özelliklerini ve hangi cihazlarda kullanılacağını açıklamadı. Ancak bu ilk sızıntılar, şirketin RDNA4 mimarisiyle yine iddialı bir performans sunmaya hazırlandığını gösteriyor.