AMD Bile Bu Kadarını Beklemiyordu: Pazarın Altını Üstüne Getirdi!

Ekran kartı pazarının tartışmasız lideri konumunda olan NVIDIA, sektördeki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Ancak rakipleri de bu yarışta geri kalmıyor. Özellikle işlemci dünyasında güçlü bir konuma sahip olan AMD, NVIDIA'dan pay almak istiyor. Bunun için önemli adımlar atan firma, yakın zamanda RX 9000 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdü.

Japonya’da büyük ilgi gören bu yeni seri, AMD’nin pazar payına doğrudan etki etti. NVIDIA’ya güçlü bir alternatif sunmayı amaçlayan AMD, rekabeti bir üst seviyeye taşımaya kararlı gibi görünüyor. İşte ayrıntılar!

AMD, Japonya'daki Pazar Payını Artırdı

Yeni RX 9000 serisi, Japonya’da büyük bir satış başarısına imza attı. Bu çıkışla birlikte şirket, ülkedeki pazar payını yüzde 45’e yükseltti. Bu oran, AMD’nin Japonya’daki ekran kartı pazarında şimdiye kadar ulaştığı en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Dikkat çeken nokta ise bu başarıyı AMD'nin bile beklemiyor oluşuydu. Japonya'da düzenlenen Team AMD Roundtable etkinliğinde konuşan AMD yetkilileri Yoshiaki Sato ve Saki Suzuki, yeni ekran kartlarının beklenenden çok daha fazla satıldığını ve stokların kısa süre içinde tükendiğini ifade etti.

Hatta Sato, bu durum için “AMD olarak bu kadar ekran kartı satmaya alışık değiliz.” şeklinde esprili bir ifade kullandı. Bununla birlikte üretim sürecinde sorunlar yaşandığı da açıklandı. Etkinlikte yer alan Asus, Gigabyte, MSI ve Sapphire gibi AMD'nin iş yaptığı şirketler de firmanın taleplerine yetişemediklerini belirterek bunu doğruladı.

AMD, Küresel Ekran Kartı Pazarında Ne Durumda?

AMD'nin küresel ekran kartı pazarındaki payı genel olarak yüzde 10 ila yüzde 18 arasında değişiyor. Buna göre NVIDIA ile arasında ciddi bir uçurum var. Geçen yıl paylaşılan verilere göre yeşil şirketin küresel pazar payı yüzde 88 seviyesinde. Fakat AMD'nin RX 9000 serisi ile bu rekabeti kızıştırması bekleniyor.

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