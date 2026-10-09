Microsoft Aile Planındaki Depolamanın Üçte İkisini Geri Alıyor: 6 TB Gitti, 2 TB Kaldı

Microsoft, Aile ve Premium abonelerinin OneDrive depolamasını kişi başı 1 TB'tan abonelik başına 2 TB'a indirdi. Altı kişiye kadar kullanılabilen bu iki Microsoft 365 planında en geniş toplam alan 6 TB'tan 2 TB'a düşüyor. Değişiklik yeni aboneliklerde 8 Ekim 2026'da başladı, mevcut abonelerde ise 2027'deki yenilemeyle devreye girecek. Microsoft aynı dönemde planın Copilot haklarını diğer üyelere de açmaya hazırlanıyor.

Aile ve Premium Planlarında Ne Değişiyor?

Eski düzende abonelik sahibi dahil planı kullanan en fazla altı kişinin her birine ayrı 1 TB alan düşüyordu. Yeni düzende bu altı kişi tek bir 2 TB'lık havuzu ortak kullanıyor, herkesin dosyaları ise yine yalnızca kendisine açık kalıyor. Havuzda yer varsa tek bir üye 1 TB'ı aşıp 2 TB'ın tamamını kullanabiliyor.

Tek kişilik Bireysel ve Temel planlarda 1 TB ve 100 GB'lık alan değişmiyor. Türkiye'de satılmayan altı kişilik Microsoft 365 Pro ise 5 TB'lık ortak havuza geçiyor. Microsoft'un gerekçesi, bir üyenin alanı dolarken diğerlerinin boş alanından yararlanabilmesi. Şirketin destek sayfası ise toplam alanın azalıp azalmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermiyor. Tepki Microsoft'un yardım forumuna da yansıdı: Bir abone kesintiyi kabul edilemez bulduğunu, telafi olmazsa aboneliğini iptal etmeyi düşündüğünü yazdı.

Mevcut Aboneler Ne Zaman Etkilenecek?

Microsoft'un abonelere gönderdiği e-postaya ve destek sayfasına göre mevcut Aile ve Premium abonelikleri, 2 Mayıs 2027 ya da sonrasındaki ilk yenilemede ortak depolamaya geçecek. Bu tarihten önce Aile'den Premium'a yükselten abone yeni düzene hemen geçiyor, plan düşürmek ise geçişi öne çekmiyor. Ağustos 2027'de yenilenecek bir abonelik o tarihe kadar eski düzende kalıyor.

Microsoft'un depolama kotalarını anlatan diğer destek sayfaları ise mevcut aboneler için 1 Nisan 2027, yeni aboneler için de 8 Ekim yerine 7 Ekim 2026 tarihini veriyor; kesin tarihi yenilemeden önce gelecek e-posta netleştirecek. Şirket desteklenen pazarlardaki bazı mevcut abonelere yenilemede ücretsiz ek alan da verebilir. Ek alanın miktarı ve Türkiye'nin bu pazarlar arasında olup olmadığı belli değil.

Toplam Kullanım 2 TB'ı Aşarsa Ne Olacak?

Microsoft'a göre aboneler 2 TB sınırına yaklaştıklarında uyarı alacak, sınırı aşarlarsa dosyalarına bir yıla kadar erişmeye devam edecek. Bu sürede alan boşaltmak, ek depolama almak ya da planı yükseltmek gerekiyor. Ek alanı yalnızca abonelik sahibi satın alabiliyor; bu alan ortak havuza giriyor ve toplam kapasite 10 TB'a kadar çıkıyor.

Microsoft'un genel kota kurallarında sınırı aşan kullanıcı OneDrive'a yeni dosya yükleyemiyor, mevcut dosyaları ise salt okunur kalıyor. Bu kullanıcı Outlook.com'da e-posta da gönderip alamıyor. Hesap üç ay boyunca sınırın üstünde kalırsa OneDrive donuyor, altı ayı geçerse Microsoft dosyaları silebiliyor. Bir yıllık sürenin bu kurallarla nasıl birleşeceği ise belli değil.

Kullanımınızı görmek için account.microsoft.com adresinde oturum açıp Microsoft depolama bölümünü seçmeniz yeterli. Ailenin toplamını bulmak için her üyenin kendi hesabındaki rakamı toplamanız gerekiyor. Bilgisayardaki OneDrive simgesinde sarı üçgen alanın dolmak üzere olduğunu, kırmızı daire ise sınırın aşıldığını gösteriyor. OneDrive'ın Geri Dönüşüm Kutusu da kotaya dahil; kutuyu boşalttıktan sonra kotanın güncellenmesi 24 saati bulabiliyor.

Türkiye Fiyatı Değişiyor mu, Copilot'ta Ne Var?

Microsoft'un Türkiye sitesi Aile planını 9 Ekim 2026 itibarıyla "2 TB paylaşımlı" depolamayla listeliyor, yani yeni aboneler Türkiye'de de ortak havuzla başlıyor. Şirket fiyata dokunmadı ve Office uygulamalarını da içeren Aile planını yıllık 4.099,99 TL ya da aylık 409,99 TL'ye satıyor. Premium'un yıllık fiyatı 7.199,99 TL, 1 TB'lık Bireysel planınki 3.299,99 TL.

Microsoft'un abonelere gönderdiği e-postada yapay zeka tarafında bir genişleme de var. Buna göre Microsoft önümüzdeki aylarda Copilot haklarını planın diğer üyelerine de açacak, ebeveynler çocukların yapay zeka erişimini yönetebilecek. Türkiye sitesinde bu haklar henüz yalnızca abonelik sahibine açık görünüyor. Microsoft Copilot'u Ocak 2025'te Bireysel ve Aile planlarına eklerken ABD'de Aile'nin yıllık fiyatını 99,99 dolardan 129,99 dolara çıkarmıştı.

Editörün Yorumu

Kesinti can sıkıcı ama Türkiye fiyatlarıyla bakınca paket hâlâ ucuz. Apple'ın iCloud+ 2 TB planını da Aile Paylaşımı ile altı kişiye kadar paylaşabiliyorsunuz, ancak bu plan aylık 549,99 TL'den yılda 6.600 TL'ye yakın tutuyor. Microsoft 365 Aile ise aynı 2 TB'ı altı kişilik Office aboneliğiyle birlikte yıllık 4.099,99 TL'ye veriyor. Yani dosyaları az yer kaplayan aileler değişikliği pek hissetmeyecek. OneDrive'ı fotoğraf ve video arşivi gibi kullanan kalabalık bir aile için ise 2 TB artık yetmez. Ailenizin toplam kullanımı 2 TB'a yaklaşıyorsa yenileme e-postasını beklemeden fazlalığı nereye taşıyacağınızı planlayın.