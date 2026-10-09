Intel'den Beklenmedik Hamle: 2021'den Kalma Sokete Yeni İşlemci Geliyor

Gigabyte'ın B760 ya da H610 anakartlarından birini kullanıyorsanız, 2027'de bilgisayarınızı yenilemek için anakart değiştirmeniz gerekmeyebilir. Gigabyte 9 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, Intel'in 2027 başında çıkması beklenen yeni LGA 1700 işlemcilerini bu anakartların ilk günden destekleyeceğini duyurdu. DDR4 bellekli modeller de listede. Yani pahalı DDR5 belleğe geçmek zorunda da kalmayacaksınız.

Gigabyte Tam Olarak Ne Açıkladı?

Açıklama, Gigabyte'ın B760 ve H610 yonga setli bütün anakartlarını kapsıyor. Yeni işlemciye geçmek için anakartınızı değiştirmeniz gerekmeyecek, BIOS'u güncellemeniz yeterli. Destek hem DDR4 hem de DDR5 bellekli modellere geliyor.

Aynı soketi kullanan Z690, Z790 ve B660 anakartlar ise listede yok. Diğer markaların anakartlarına aynı desteğin gelip gelmeyeceği de henüz belli değil. Gigabyte işlemcilerin adını, özelliklerini ve fiyatını paylaşmadı. Intel de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Yeni Intel İşlemcilerinde Neler Olacak?

Bu konuda elimizde şimdilik yalnızca sızıntılar var. Tom's Hardware ve Wccftech'e göre yeni seri, "Raptor Lake Next" adıyla anılıyor ve Raptor Lake mimarisinin üçüncü yenilemesi olacak. Intel, 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerini de bu mimariyle çıkarmıştı. Yeni modellerin Core 3, Core 5 ve Core 7 adlarıyla satışa çıkabileceği konuşuluyor.

Sızıntıları paylaşan Jaykihn'e göre seride şu modeller var:

20 çekirdekli (8 performans, 12 verimlilik), 65W'lık Core 7

16 çekirdekli (8 performans, 8 verimlilik), 125W'lık Core 5

10 çekirdekli (6 performans, 4 verimlilik), 24 MB önbellekli, 65W'lık Core 5

Yalnızca performans çekirdeklerinden oluşan 4 çekirdekli, 65W'lık Core 3

Intel'in dizüstü tarafında da benzer bir hazırlıkta olduğu da konuşuluyor.

Intel Neden Eski Sokete Dönüyor?

LGA 1700 soketi 2021'de 12. nesil Alder Lake işlemcilerle geldi. Intel'in Core Ultra 200S işlemcileri ise yeni LGA 1851 soketine geçti ve yalnızca DDR5 bellekle çalışıyor. Yapay zeka sunucularının bellek iştahı DDR5 fiyatlarını yukarı çekince DDR4 yeniden cazip hâle geldi.

Intel'den Robert Hallock da Ağustos 2026'da Tom's Hardware'e verdiği röportajda "LGA 1700 hâlâ iyi bir soket" demişti. Hallock, DDR4 isteyen çok kullanıcı olduğunu ve bu desteği sürdüreceklerini de eklemişti. Intel yöneticisine göre Raptor Lake işlemciler yıllarca şirketin ürün yelpazesinde kalacak, bellek fiyatları da zamanla normale dönecek.

Editörün Yorumu

DDR4'lü bir B760 ya da H610 sisteminiz varsa, bu haber cebinizi epey rahatlatabilir. DDR5'e geçmek yalnızca işlemci değil, anakart ve bellek parası da demek. Ama yeni işlemcilerin fiyatı ve gerçek performansı henüz belli değil. Raptor Lake'in üçüncü kez yenilenmesi de büyük bir sıçrama getirmeyebilir.

H610 kullanıyorsanız bir noktaya dikkat edin: Giriş seviyesindeki bu anakartların güç devresi, sızıntıdaki 125W'lık model gibi güçlü işlemcilerde zorlanabilir. Benim önerim şu: Elinizde bu anakartlardan biri varsa DDR5 platformuna para yatırmadan önce 2027 başındaki tanıtımı bekleyin. Sıfırdan bilgisayar toplayacaksanız da yeni işlemcilerin fiyatı belli olmadan karar vermeyin.